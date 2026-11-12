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Frode sui carburanti tra Bari e Foggia: Sequestrato da 7,5 milioni di euro, scoperti 13,5 milioni di litri di gasolio di contrabbando.

FOGGIA – Maxi operazione della Guardia di Finanza contro il contrabbando di prodotti energetici e l’evasione fiscale. I militari dei Comandi provinciali di Bari e Foggia hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo dal valore complessivo di oltre 7,5 milioni di euro nei confronti di sette persone, indagate a vario titolo per associazione a delinquere, frode sulle accise, emissione di fatture per operazioni inesistenti e trasferimento fraudolento di valori. Nel corso del blitz, coordinato dalla Procura della Repubblica di Foggia e convalidato dal Gip, sono state effettuate anche perquisizioni domiciliari a carico di altri sedici soggetti coinvolti a diverso titolo nell’inchiesta.

FRODE SUI CARBURANTI TRA BARI E FOGGIA: L’ORGANIZZAZIONE CON BASE A CERIGNOLA E I MECCANISMI DI FRODE

Secondo quanto ricostruito dalle indagini delle Fiamme Gialle, il sodalizio criminale aveva il proprio quartier generale operativo a Cerignola, ma ramificava i propri affari illeciti su tutto il territorio nazionale, immettendo sul mercato ingenti partite di gasolio in totale evasione d’imposta. Gli investigatori hanno individuato e documentato tre distinti sistemi fraudolenti utilizzati dal gruppo per aggirare il fisco: l’importazione dall’estero di carburante camuffato nei documenti doganali e di trasporto come “liquido anticorrosivo”; la miscelazione e l’allungamento del gasolio con olio lubrificante destinato solo cartolarmente all’esportazione; infine, la commercializzazione in nero per uso autotrazione di gasolio agricolo a tassazione agevolata, ottenuto mediante l’interposizione di società fittizie.

I NUMERI DEL CONTRABBANDO E I BENI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO

Avvalendosi di una fitta rete di prestanome, autisti e broker, tra il 2025 e il 2026 l’organizzazione sarebbe riuscita a movimentare e vendere oltre 13,5 milioni di litri di carburante di contrabbando — di cui più di 500mila litri già intercettati e sottoposti a sequestro in precedenza — generando un’evasione di accise quantificata in oltre 7,5 milioni di euro. I sigilli disposti dall’autorità giudiziaria hanno colpito due depositi di stoccaggio di carburante, sette società, un’imbarcazione, numerosi conti correnti, beni immobili e diversi autoveicoli, tutti formalmente intestati a familiari e persone di fiducia del principale indagato al fine di eludere eventuali misure patrimoniali.