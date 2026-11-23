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Operazione antiusura della Dda di Bari e della Dia nel Foggiano: 14 arresti in carcere, 8 ai domiciliari e sequestri oltre 3 milioni. Tassi usurari fino al 2.000% ai danni di un imprenditore agricolo

Foggia – La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito nella provincia di Foggia una vasta operazione antiusura coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. I provvedimenti colpiscono la cosiddetta “Società Foggiana”.

Operazione antiusura nel foggiano

La Dia di Foggia ha dato esecuzione a 22 misure di custodia cautelare: 14 persone sono finite in carcere e 8 agli arresti domiciliari. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato beni per un valore superiore a 3 milioni di euro.

I destinatari appartengono alla “Società Foggiana” o risultano contigui a essa. Rispondono, a vario titolo, di usura ed estorsione continuata, aggravate dal metodo mafioso.

La vittima, un imprenditore agricolo

Secondo l’accusa, il gruppo ha preso di mira un imprenditore agricolo della zona. Gli indagati lo avrebbero stretto in una spirale di debiti e di pressioni estorsive.

Tassi oltre il 2.000%

L’inchiesta della Dda di Bari è partita nel 2020 e gli investigatori della Dia di Foggia l’hanno sviluppata. Ha documentato prestiti con tassi usurari che in alcuni casi superavano il 2.000%.

Sessanta operatori sul campo

All’operazione hanno partecipato 60 operatori della Dia. Li hanno affiancati reparti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Le squadre hanno eseguito perquisizioni e sequestri nei confronti di tutti gli indagati.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari. Per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a una sentenza definitiva.

Che cos’è la “Società Foggiana”?

È il nome con cui si indica la criminalità organizzata di stampo mafioso radicata a Foggia e nella sua provincia.

Quante misure cautelari ha disposto la Dda di Bari?

Sono 22: 14 in carcere e 8 agli arresti domiciliari.

Di cosa sono accusati gli indagati?

Di usura ed estorsione continuata, aggravate dal metodo mafioso, ai danni di un imprenditore agricolo.

Quali tassi applicavano?

Gli investigatori hanno documentato tassi usurari superiori al 2.000%.