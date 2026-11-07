Revenge porn ed estorsione, 46enne arrestata a San Severo

1 minuto per la lettura

Arrestata una 46enne a San Severo (Foggia) con l’accusa atti persecutori, revenge porn ed estorsione ai danni di una persona disabile

Atti persecutori, revenge porn ed estorsione ai danni di una persona disabile in provincia di Foggia. Sono queste le accuse, a vario titolo, contestate a una 46enne arrestata dalla Polizia. Avrebbe agito anche utilizzando strumenti informatici e digitali.

Indagini partite dopo la denuncia della vittima. Gli inquirenti hanno ricostruito i fatti riferiti al periodo che va da marzo a ottobre 2026. Secondo l’accusa la donna, dopo essersi procurata una fotografia intima della vittima, avrebbe chiesto denaro per non diffondere l’immagine. In questo modo sarebbe riuscita a ottenere dalla vittima una consistente somma di denaro. La 46enne avrebbe anche contattato la famiglia della vittima con falsi pretesti con lo scopo di esercitare pressione nei suoi confronti. La Polizia di Stato ha documentato versamenti in denaro e messaggi.

A eseguire l’arresto gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di San Severo, in provincia di Foggia, facendo seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Foggia, su richiesta della Procura.