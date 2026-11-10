Esplosivo e kalashnikov per l’assalto al portavalori nel Foggiano

1 minuto per la lettura

Ancora da quantificare il bottino portato via dai rapinatori durante l’assalto al portavalori nel Foggiano

Assalto a un furgone portavalori intorno alle 8:30 nel Foggiano. Portellone del mezzo saltato in aria utilizzando esplosivo. I rapinatori erano almeno quattro e tutti avevano il volto coperto. Esplosi anche numerosi colpi di Kalashnikov. Sull’asfalto hanno cosparso i chiodi a tre punte.

I rapinatori hanno bruciato due automobili, mentre sulla corsia opposta hanno messo di traverso un autobus rubato per ritardare l’arrivo delle forze dell’ordine. Al momento dell’assalto il furgone portavalori percorreva la strada statale 16 nel tratto che va da Cerignola a San Ferdinando di Puglia in direzione Foggia. I banditi hanno portato via il denaro dal portavalori ma la cifra esatta non è ancora nota. Partite le indagini dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.