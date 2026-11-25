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Dall’intuizione di un militare fuori servizio, in arresto un uomo a Cerignola trovato in possesso di un’arma clandestina. Sequestrata anche la sua auto del valore di 300mila euro

CERIGNOLA (FOGGIA) – Un arresto per detenzione di arma clandestina e il sequestro di una Lamborghini Urus del valore di oltre 300 mila euro. È questo il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza di Cerignola, partita dal controllo di un militare libero dal servizio.

Il militare ha notato un’auto simile a quella segnalata nei giorni precedenti per motivi investigativi e ha atteso il ritorno del conducente. Alla richiesta dei documenti, l’uomo è scappato a piedi per le vie del centro, ma è stato inseguito, raggiunto e portato in caserma. Durante le perquisizioni, nell’auto è stato trovato un “jammer”, un disturbatore di frequenze radio vietato dalla legge, oltre a una pistola senza matricola: dagli accertamenti tecnici è emerso che era un’arma a salve modificata artigianalmente per sparare.

L’uomo è stato così arrestato e trasferito nel carcere di Foggia a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli ulteriori controlli sul suv di lusso hanno escluso che fosse rubato o frutto diretto di reato, ma hanno permesso di risalire a una persona sottoposta a misura di prevenzione personale antimafia che non aveva comunicato l’acquisto del mezzo, violando gli obblighi previsti. Visto l’elevato valore del veicolo, i finanzieri hanno disposto il sequestro d’urgenza in vista della confisca.