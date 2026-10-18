Caro carburanti, Salvini incontra gli autotrasportatori del Sud

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Il ministro Salvini, gioca d’anticipo e si impegna a incontrare una delegazione di autotrasportatori da Calabria, Puglia e Sicilia dopo la protesta per il caro carburanti già martedì 20 ottobre 2026

IL ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha parlato ieri, sabato 17 ottobre 2026, al telefono con uno degli autotrasportatori in presidio nel foggiano e si è impegnato a incontrare in settimana una delegazione da Calabria, Puglia e Sicilia. L’incontro fissato per martedì 20 ottobre 2026. L’appuntamento è alle 15, in prefettura a Milano.

DALLA PUGLIA LA TELEFONATA CON SALVINI

È stato il consigliere regionale della Lega Napoleone Cera, raggiunto il presidio al casello di Poggio Imperiale, a chiamare il ministro e a farlo parlare, in vivavoce, con Nicandro Vigilante, uno degli autotrasportatori che stanno protestando.

Salvini ha detto che di questo tema si sta occupando «mattina e sera, ovunque». Vigilante ha chiesto al ministro di far partecipare direttamente gli autotrasportatori alle riunioni che riguardano il loro futuro. Ha chiesto poi a Salvini di prendere in considerazione la possibilità di riconoscere il carburante per autotrazione come bene di prima necessità, con un taglio quindi sul prezzo.

LA RAGIONI DELLA PROTESTA

«Fare un pieno di carburante ad uno solo dei nostri mezzi oggi costa 2.500 euro, con il quale io, nella migliore delle ipotesi, posso percorrere circa 2.500 chilometri. Le lascio immaginare un veicolo industriale che fa circa 15-20.000 chilometri al mese, quanto viene ad influire il costo del carburante. Abbiamo la necessità di essere incontrati e ascoltati direttamente da lei».

Salvini ha spiegato che martedì alle 10 in prefettura a Milano è fissato il tavolo tecnico con sindacati e associazioni di categoria. «Posso prevedere un altro incontro con voi, ora cercherò uno spazio. Mandatemi i nomi di due rappresentanti per la Puglia, ho già i nomi per la Sicilia e li sto aspettando dalla Calabria» ha detto il ministro.