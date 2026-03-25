Foggia, scoperta farmacia abusiva in casa

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Scoperta a Foggia una farmacia abusiva allestita in casa da un farmacista. Sequestrate 3.200 confezioni di farmaci e gas medicale dai Nas

l carabinieri del Nas di Foggia, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura dauna, hanno scoperto una farmacia priva di autorizzazioni allestita da un farmacista all’interno dell’abitazione di residenza.

FARMACIA ABUSIVA SCOPERTA IN UNA ABITAZIONE

I militari hanno constatato che l’attività commerciale, alla quale collaborava anche la moglie del farmacista, veniva svolta in una stanza che era stata appositamente attrezzata con scaffalature contenenti le specialità medicinali da distribuire, organizzata anche con una postazione per il pagamento, munita di lettore di codici a barre per fustelle e registratore di cassa.

I SEQUESTRI



Nel corso della perquisizione domiciliare, hanno sottoposto a sequestro circa 3.200 confezioni tra farmaci, parafarmaci, dispositivi e presidi medici, nonché cinque bombole di gas medicale, tutte detenute in ambienti domestici non autorizzati per la successiva vendita ai clienti.

L’attività è stata immediatamente sospesa e l’intero materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Nei confronti dei due coniugi sono in corso gli accertamenti dell’autorità giudiziaria per le ipotesi di reato connesse all’esercizio abusivo dell’attività farmaceutica e alla detenzione e vendita di medicinali al di fuori dei canali autorizzati.