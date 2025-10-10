Lucera, botulino e punture senza abilitazione: sequestrato centro estetico

2 minuti per la lettura

A Lucera, sequestrato un centro estetico che praticava iniezioni con botulino senza l’abilitazione. Denunciata la titolare, arrestato il padre per furto di energia.

LUCERA (FOGGIA) – Un blitz congiunto dei Carabinieri del posto e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Foggia ha portato al sequestro di un centro estetico abusivo a Lucera. Il centro era ricavato all’interno di un fabbricato a poca distanza dal centro storico. L’accusa per la titolare è che: la struttura sarebbe stata utilizzata, senza alcuna abilitazione medica, per praticare trattamenti medico-estetici e iniezioni sottocutanee altamente invasive. L’attività investigativa è partita da una fonte tutt’altro che clandestina: la pagina Instagram della titolare. Gli investigatori hanno denunciato la donna, una 34enne, per esercizio abusivo della professione e utilizzava un nome fittizio per pubblicizzare svariati trattamenti a prezzi che apparivano troppo vantaggiosi. Tra questi, spiccavano interventi che, per legge, possono essere eseguiti esclusivamente da un medico qualificato e che richiedono un rigido protocollo igienico-sanitario.

SEQUESTRATO IL CENTRO ESTETICO DI LUCERA: BOTULINO E ACIDO IALURONICO INIETTATO SENZA CONTROLLO

Nel corso della perquisizione delegata dalla Procura, i militari dell’Arma avrebbero trovato un vero e proprio magazzino di sostanze non autorizzate. I militati hanno sequestrato confezioni di siringhe preriempite di botulino, lidocaina e acido ialuronico, anestetici, farmaci e dispositivi non autorizzati, oltre a un ingente quantitativo di aghi per iniezioni. I Carabinieri hanno lanciato un severo monito sui rischi di tali pratiche: “La somministrazione non controllata di queste sostanze, se non preceduta da una rigorosa valutazione clinica eseguita da personale qualificato, può provocare reazioni avverse, infezioni e complicazioni permanenti, con conseguenze anche fatali per chi si sottopone a questi trattamenti senza adeguate garanzie di sicurezza”.

IL QUADRO SI COMPLICA: ARRESTATO IN FLAGRANZA IL PADRE PER FURTO DI ENERGIA

Contestualmente al sequestro del centro estetico, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato il padre 69enne della titolare. L’uomo è accusato di aver garantito, in maniera fraudolenta, l’erogazione di energia elettrica. Questo sia alla propria abitazione che al centro estetico abusivo, mediante un allaccio diretto alla rete pubblica. Il 69enne ha ora la misura dell’obbligo di dimora.