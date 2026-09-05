Cerignola, rapina in tabaccheria: due arresti, incastrati da moto e video

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Arresti nel Foggiano per la rapina in una tabaccheria di Cerignola: la videosorveglianza e la motocicletta usata hanno incastrato due uomini.

CERIGNOLA (FOGGIA)- Un colpo messo a segno in pieno centro cittadino e tra i clienti atterriti, risolto grazie al lavoro minuzioso delle forze dell’ordine sulle analisi delle immagini di videosorveglianza. Due cittadini italiani di 33 e 37 anni sono stati raggiunti questa mattina, 5 settembre 2026, da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita congiuntamente dai carabinieri e dagli agenti della Squadra Mobile di Foggia. Entrambi devono rispondere dell’accusa di rapina aggravata ai danni di una tabaccheria di Cerignola.

LA RAPINA IN TABACCHERIA DI CERIGNOLA LO SCORSO GIUGNO

I fatti risalgono alla mattina del 26 giugno scorso. I due malviventi avevano fatto irruzione all’interno dell’esercizio commerciale di corso Aldo Moro, in un momento di particolare affluenza di clienti. Con il volto travisato e imbracciando un fucile da caccia, avevano minacciato il titolare facendosi consegnare il denaro contante presente nel registratore di cassa, un bottino pari a circa mille euro, per poi fuggire a tutta velocità.

Le indagini, avviate immediatamente dopo l’allarme, si sono concentrate sull’esame incrociato delle telecamere private della zona e degli impianti di videosorveglianza comunale. L’analisi dei fotogrammi ha permesso agli investigatori di ricostruire con esattezza l’itinerario seguito dai rapinatori. Sia nella fase di avvicinamento sia lungo la via di fuga. Elemento decisivo per la loro identificazione è stata una motocicletta utilizzata dai sospettati per muoversi. Questa era caratterizzata da dettagli unici che ha fornito il riscontro determinante per chiudere il cerchio e far scattare le manette.