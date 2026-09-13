Incendi nel Gargano: Arrestato 35enne di Vieste volontario di protezione civile

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Vieste, arrestato volontario di protezione civile: è accusato di otto incendi dolosi nel Gargano. Difesa e conoscenti esprimono sconcerto per l’accaduto.

VIESTE (FOGGIA)- Un volontario di protezione civile di 35 anni, operatore ecologico residente a Vieste, è stato arrestato ed è finito in carcere con l’accusa di essere il presunto autore di otto incendi boschivi dolosi. I roghi si sono verificati nei territori di Peschici e Vieste, nel cuore del Gargano, durante i mesi di luglio e agosto. L’esecuzione della misura cautelare è stata condotta dai Carabinieri Forestali nell’ambito di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia. Contestualmente all’arresto dell’uomo, i militari hanno dato corso a una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione alla ricerca di elementi utili alle indagini.

ARRESTATO PER ALCUNI INCENDI NEL GARGANO: L’INTERVENTO DEL DIFENSORE DEL VOLONTARIO E L’ATTESA PER L’INTERROGATORIO

Sulla vicenda è intervenuto il legale dell’indagato, l’avvocato Alessandro Petrone, che ha fatto il punto sui prossimi passaggi procedurali: «Al momento c’è un’ordinanza di custodia cautelare in carcere che è stata eseguita nei confronti dell’uomo. Ci sono cinque giorni di tempo per fissare l’interrogatorio di garanzia. Io non ho ancora avuto modo di parlare con il mio assistito». Il difensore ha inoltre riportato il punto di vista del contesto sociale in cui il trentacinquenne opera: «Posso solo confermare, dopo aver ascoltato non solo i familiari, anche i volontari che lo conoscono da anni, che è una persona su cui non c’è mai stato alcun sospetto». Le indagini proseguiranno per chiarire le responsabilità relative ai roghi che hanno colpito l’area garganica.