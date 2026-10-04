Vieste, padre e figlio cadono dal terrazzo durante una festa, grave 40enne

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Durante la festa per un matrimonio a Vieste (Foggia) padre e figlio sono precipitati da un terrazzo: l’uomo è ricoverato in condizioni gravi

VIESTE (FOGGIA) – Un uomo di 40 anni e un ragazzo di 10 anni, padre e figlio, sono rimasti feriti. Entrambi sono precipitati da un terrazzo. L’uomo sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto all’interno di una sala ricevimenti a Vieste (Foggia) durante una festa di nozze. Il 40enne sarebbe caduto nel tentativo di soccorrere il figlio.

Entrambi sono stati trasportati d’urgenza con l’elisoccorso in strutture sanitarie. Il minore avrebbe riportato la frattura di un arto inferiore e non sarebbe in gravi condizioni. Il padre invece è in prognosi riservata, in condizioni ritenute molto gravi.