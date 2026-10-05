Foggia, assalto a portavalori sull’A14: chiodi sull’asfalto e mezzi in fiamme

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Assalto fallito a un portavalori sull’A14 a Foggia: mezzi in fiamme, colpi d’arma da fuoco e vigilantes illesi.

FOGGIA — Momenti di altissima tensione lungo la rete autostradale. Un assalto è stato compiuto poco fa ai danni di un furgone portavalori lungo l’autostrada A14 al casello di Foggia nella zona industriale. La dinamica è apparsa da subito di stampo paramilitare: «Quattro automezzi sono stati dati alle fiamme e la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori». Durante l’azione criminosa, la banda — composta da «numerose persone armate e a volto coperto» — ha aperto il fuoco contro il blindato, esplodendo diversi colpi d’arma da fuoco.

SOCCORSI E INTERVENTI NELL’AREA DEL COLPO FALLITO DOPO L’ASSALTO AL PORTAVALORI SULLA A14 A FOGGIA

Nonostante la violenza dell’attacco e la pioggia di proiettili, la situazione non ha registrato conseguenze drammatiche per gli operatori di sicurezza. «Nessuno dei vigilantes che erano a bordo del mezzo blindato è rimasto ferito». E l’assalto nel suo complesso è miseramente fallito grazie alla resistenza del blindato e all’efficacia delle procedure difensive. Sul posto sono immediatamente confluite diverse pattuglie delle forze dell’ordine, per avviare le ricerche dei malviventi e i rilievi scientifici del caso. Per consentire le operazioni di spegnimento dei mezzi dati alle fiamme e la bonifica del manto stradale dai chiodi sparsi dai rapinatori. «Al momento il tratto dell’A14 è bloccato in entrambi i sensi di marcia e si è formata una lunga coda di autovetture».