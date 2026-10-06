Cerignola, Gennaro Fiscarelli scomparso nel 2024, la madre: «Fatemi trovare il suo corpo»

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Cerignola, Gennaro Fiscarelli scomparso nel 2024, la madre lancia un appello disperato per ritrovare il corpo: «Abbiate pietà».

CERIGNOLA — Un dolore che non si placa e un silenzio che dura ormai da due anni esatti. Gennaro Fiscarelli sparì nella notte tra il 5 e 6 ottobre a Cerignola. A distanza di ventiquattro mesi da quel drammatico giorno, la madre, Giuseppina Di Biase, ha voluto affidare a un appello pubblico il proprio strazio: «Abbiate pietà di una mamma. Voglio solo sapere dov’è il corpo di mio figlio».

Era la sera del 5 ottobre 2024 quando il 32enne uscì di casa insieme ad alcuni amici per partecipare alla manifestazione “La Notte dello sport”, facendo perdere completamente le proprie tracce. Le speranze si infransero quasi subito contro elementi inquietanti: «La sua auto, carbonizzata, fu trovata dagli investigatori in una zona di campagna (così come il suo telefono cellulare) a circa tre chilometri dall’abitazione in cui viveva con sua madre».

IL VUOTO E L’AMAREZZA PER IL SILENZIO DEGLI AMICI

Vivere nel ricordo costante, circondati dagli oggetti personali di Gennaro, è diventato insostenibile per la donna. «È terribile vivere in casa senza di lui, tra i suoi ricordi. Vedere la sua stanza vuota, i suoi abiti nell’armadio e non sapere nemmeno dove andarlo a piangere», confida la madre, sottolineando un aspetto che rende la vicenda ancora più dolorosa: «La cosa ancora più terribile è che in tutto questo tempo nessun amico, dei tanti che mio figlio aveva, si è mai fatto avanti con me. Ha mai chiesto informazioni». Il giovane, prima di svanire nel nulla, lavorava in un panificio e conduceva un’esistenza del tutto tranquilla, lontana da zone d’ombra apparenti.

SCOMPARSO A CERIGNOLA, LE INDAGINI DEI CARABINIERI E LA RICHIESTA DEL LEGALE DELLA FAMIGLIA DI GENNARO FISCARELLI

Le indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, non si sono mai fermate. A testimoniare la vicinanza della comunità locale, sulla facciata del Comune di Cerignola campeggia tuttora uno striscione con il volto del 32enne e la scritta eloquente: “Chi sa parli”.

Il caso è seguito da circa otto mesi dall’avvocato Michele Allamprese insieme all’associazione Penelope: «Abbiamo acquisito le consulenze eseguite sul materiale ritrovato — ha spiegato il legale —. L’attività d’indagine è ancora in corso. Abbiamo piena fiducia nella Magistratura e nei Carabinieri che stanno seguendo la vicenda in un clima di scarsa collaborazione. Mi associo all’appello accorato della mamma a permettere, in caso di esito negativo, come purtroppo pensiamo, almeno di ritrovare il corpo in modo che la signora possa portare un fiore sulla tomba di suo figlio».