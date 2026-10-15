San Nicandro Garganico, accoltellò 28enne dopo un litigio: Ai domiciliari 20enne

2 minuti per la lettura

Arrestato ventenne per il tentato omicidio di un ventottenne accoltellato dopo un litigio a San Nicandro Garganico. Indagano i carabinieri di Foggia.

SAN NICANDRO GARGANICO (FOGGIA) — Volta a una svolta la vicenda legata al grave fatto di sangue avvenuto all’inizio dell’estate nel Gargano. L’aggressione a giugno a San Nicandro Garganico. L’indagato risponde di tentato omicidio. Un 20enne di San Nicandro Garganico (Foggia) è stato arrestato dai carabinieri. Il giovane è ritenuto il presunto autore del tentato omicidio di un 28enne, accoltellato la notte del 21 giugno scorso.

Le indagini hanno permesso di raccogliere elementi decisivi per identificare il presunto responsabile e contestargli ulteriori reati. Il 20enne, individuato grazie all’analisi delle immagini della videosorveglianza e alla testimonianza della vittima, risponde anche di porto ingiustificato di un coltello. Il provvedimento restrittivo è stato notificato mentre il giovane si trovava già in stato di detenzione. Il giovane è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari mentre è già ristretto per altra causa presso la casa circondariale di Larino.

SAN NICANDRO GARGANICO LA RICOSTRUZIONE DEL LITIGIO E DELL’AGGRESSIONE E I FENDENTI INFLITTI

L’attività investigativa ha permesso di fare piena luce sulle fasi del violento scontro esploso in strada: l’indagine, coordinata dalla Procura di Foggia e condotta dalla Stazione Carabinieri di San Nicandro Garganico, riguarda la violenta aggressione al culmine di un lite tra l’indagato e la vittima. La sequenza dei colpi sferrati ha mostrato particolare violenza e determinazione: secondo quanto ricostruito, il 20enne avrebbe estratto da un marsupio un coltello a serramanico e avrebbe sferrato al 28enne diversi fendenti, almeno tre, raggiungendolo alla regione toracica e scapolare. Nonostante la vittima avesse tentato di allontanarsi, l’aggressore l’avrebbe rincorsa, sferrandole un ulteriore colpo alle spalle, prima di essere interrotto dall’intervento di alcune persone.

IL RICOVERO IN OSPEDALE E L’INTERVENTO CHIRURGICO

A seguito dell’attacco, la vittima ha necessitato di cure mediche immediate per le gravi ferite riportate: dopo l’aggressione il 28enne fu trasportato in ospedale a Casa Sollievo della Sofferenza e sottoposto ad un intervento chirurgico.