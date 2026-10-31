Foggia, esplosione in una struttura sanitaria di Torremaggiore

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Esplosione nella notte in una struttura sanitaria di Torremaggiore, in provincia di Foggia. Uffici devastati e cause in corso di accertamento. Interrotti i servizi sanitari

TORREMAGGIORE (FOGGIA) — Un’esplosione si è verificata all’alba di oggi (31 ottobre 2026) all’interno del PTA “Prof. Nicola Bellantuono” di Torremaggiore, devastando i locali del Centro Unico di Prenotazione. L’episodio ha provocato ingenti danni alla struttura e l’interruzione dei servizi sanitari, facendo scattare le indagini dei Carabinieri per chiarire le cause del boato.

“Questa mattina la nostra città si è svegliata con una notizia che desta grande preoccupazione. Intorno alle ore 5, una violenta esplosione, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha devastato gli uffici Cup del Pta “Prof. Nicola Bellantuono” di Torremaggiore. L’esplosione ha provocato ingenti danni alla struttura, con inevitabili ripercussioni sull’erogazione dei servizi sanitari e conseguenti disagi per la nostra comunità”. Lo scrive sui social Emilio Di Pumpo, sindaco di Torremaggiore (Foggia).

“Sul posto sono al lavoro i carabinieri della stazione di Torremaggiore, impegnati negli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a individuare le cause dell’esplosione – continua – Esprimo profonda preoccupazione per quanto accaduto a un presidio sanitario fondamentale per la nostra città e per l’intero territorio”.

“Come amministrazione comunale seguiremo con la massima attenzione l’evolversi della situazione, auspicando che venga fatta piena luce sull’accaduto e che possano essere ripristinate nel più breve tempo possibile le normali condizioni di operatività degli uffici, limitando i disagi per i cittadini”, conclude il sindaco.