Mafia e traffico di droga, 11 misure cautelari a Foggia

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Droga e organizzazioni criminali nel Foggiano, 11 misure cautelari tra Foggia, Cerignola e San Giovanni Rotondo: spacciavano anche mentre erano ai domiciliari

FOGGIA – I Finanzieri del Comando Provinciale di Foggia hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di 11 persone accusate di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione ha interessato i comuni di Foggia, Cerignola e San Giovanni Rotondo. Ha portato a quattro custodie cautelari in carcere, tre ai domiciliari, tre obblighi di dimora e un obbligo di firma. Le indagini, condotte dal Nucleo PEF e dal Gruppo di Foggia, hanno ricostruito una rete capillare che gestiva approvvigionamento e vendita al dettaglio di droga.

Il materiale era custodito sia nelle abitazioni degli indagati – compresi alcuni pregiudicati che continuavano a spacciare pur trovandosi già agli arresti domiciliari – sia all’interno di immobili di terzi insospettabili per schivare i controlli. Nel corso dell’attività gli inquirenti hanno sequestrato circa cinque chili di droga. Tra i materiali rinvenuti spicca una variante di hashish nota come “Mousse”. Una tipologia caratterizzata da una concentrazione di THC compresa tra il 70% e l’85%, estremamente tossica per i consumatori. Complessivamente le Fiamme Gialle hanno eseguito anche tre arresti in flagranza e tre denunce a piede libero.

Nel dettaglio, come detto, per quattro persone il gip ha disposto il carcere e per tre gli arresti domiciliari. Misure più tenui per altri quattro indagati (3 obblighi di dimora e 1 obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria). Le indagini, coordinate dalla Procura di Foggia, hanno permesso di ricostruire le principali direttrici dello spaccio di droga. Ma anche di individuare i soggetti coinvolti nelle diverse fasi della filiera illecita, dall’acquisto dello stupefacente fino alla successiva commercializzazione al dettaglio.

Le indagini hanno documentato che alcune delle persone coinvolte avrebbero continuato a gestire l’attività di spaccio dalle proprie abitazioni mentre erano agli arresti domiciliari nell’ambito di precedenti operazioni antidroga. È emerso, inoltre, come quantitativi più rilevanti di droga fossero nascosti in immobili messi a disposizione anche da soggetti estranei all’attività illecita. Attività volta a ridurre il rischio di sequestri e rinvenimenti.

Durante l’intera attività investigativa le forze dell’ordine hanno sequestrato circa 5 chili di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina, tre persone sono state arrestate in flagranza di reato e altre cinque sono state segnalate per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale