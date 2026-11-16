San Paolo Di Civitate, sequestrate pistole, munizioni e droga: due arresti

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San Paolo di Civitate, i Carabinieri arrestano un 20enne e un 68enne: sequestrate tre pistole con matricola abrasa, munizioni e droga.

SAN PAOLO DI CIVITATE (FOGGIA) – Due distinti arresti e il sequestro di tre pistole con matricola abrasa, centinaia di munizioni e sostanza stupefacente. È il bilancio di una mirata attività di controllo del territorio condotta dai Carabinieri della Compagnia di San Severo nel comune di San Paolo di Civitate, in provincia di Foggia, finalizzata al contrasto della detenzione illegale di armi e dello spaccio di droga.

PISTOLA CON COLPO IN CANNA E HASHISH IN CASA DI UN 20ENNE

Nel corso del primo intervento, i militari dell’Arma hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione di un giovane di 20 anni del luogo. All’interno dell’immobile i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola calibro 6,35 con matricola abrasa. Questa risultava già carica e pronta all’uso con un colpo inserito in camera di cartuccia. Durante le operazioni di ricerca sono stati inoltre scoperti 6 grammi di hashish, già suddivisi in dosi pronte per essere immesse sul mercato dello spaccio. Il ventenne è stato pertanto tratto in arresto con le accuse di detenzione illecita di arma clandestina e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Al termine dell’udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari ha disposto nei suoi confronti l’applicazione delle misure cautelari dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

A SAN PAOLO DI CIVITATE IN CASA DI UN 68ENNE SEQUESTRATE DUE PISTOLE CLANDESTINE E 241 CARTUCCE

Successivamente, i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di San Severo, operando con il supporto dei colleghi della Compagnia dell’11° Reggimento “Puglia”, hanno portato a termine una seconda operazione. Questa ha visto all’arresto di un 68enne, anch’egli residente a San Paolo di Civitate. Nel corso della perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, i Carabinieri hanno scovato due pistole entrambe con matricola abrasa, una calibro 22 e una calibro 7,65. Sono state rinvenute anche 241 cartucce di vario tipo, detenute abusivamente e risultate compatibili con le armi sequestrate. L’uomo è stato arrestato per detenzione di armi clandestine e detenzione abusiva di munizioni e associato in carcere. Il Gip ha convalidato il provvedimento, disponendo per l’indagato la custodia cautelare in istituto penitenziario.