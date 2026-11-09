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Tumore al cervello, risonanza magnetica fissata a marzo 2028: una paziente di 63 anni costretta ad attendere 16 mesi. La denuncia del consigliere regionale Napoleone Cera: «Il medico di famiglia non avrebbe indicato il codice di urgenza per timore delle verifiche della Asl». Annunciata un’interrogazione urgente al presidente Decaro.

FOGGIA – Una risonanza magnetica con mezzo di contrasto fissata a marzo 2028 per una donna di 63 anni affetta da un tumore al cervello. Sedici mesi di attesa per un esame diagnostico che, in presenza di una patologia oncologica, può essere determinante per monitorare l’evoluzione della malattia e orientare le successive decisioni cliniche. È il caso denunciato da Napoleone Cera, consigliere regionale pugliese e segretario provinciale della Lega di Foggia, che annuncia un’interrogazione urgente al presidente della Regione, Antonio Decaro, per chiedere chiarimenti sulle liste d’attesa e sulle procedure adottate per le prescrizioni mediche con carattere di urgenza.

Foggia, tumore al cervello: risonanza magnetica fissata a marzo 2028, 16 mesi di attesa

Un particolare solleva un interrogativo: sulla ricetta, secondo quanto riferito da Cera, non sarebbe stato inserito alcun codice di priorità. La ragione? La dottoressa di medicina generale, sempre secondo la ricostruzione del consigliere, non se la sarebbe sentita di indicare l’urgenza per il timore di dover successivamente giustificare la prescrizione davanti alla Asl.

La denuncia del consigliere regionale Napoleone Cera: «I medici hanno paura di prescrivere esami urgenti»

Cera punta il dito contro il clima che si sarebbe creato negli ambulatori dopo la stretta regionale sull’appropriatezza delle prescrizioni e l’annuncio di audit e verifiche nei distretti sanitari. Secondo il consigliere, la Asl di Foggia avrebbe chiesto spiegazioni ai medici di famiglia per le prescrizioni effettuate con codici di urgenza, alimentando il timore di controlli e contestazioni.

Una situazione che, se confermata, rischierebbe di produrre un effetto paradossale: per evitare possibili verifiche, i medici potrebbero essere indotti a non indicare la priorità necessaria, con conseguenze dirette sui tempi di accesso alle prestazioni per i pazienti. «Siamo arrivati all’assurdo: una donna malata di tumore aspetta 16 mesi per un esame che le serve adesso», dichiara Cera. E aggiunge: «La cosa più grave è che non si tratta di un errore del sistema: è il risultato di una scelta politica. Questa Regione ha deciso che il problema delle liste d’attesa sono i medici che scrivono “urgente”, e non gli esami che non si fanno».

Il nodo del codice B e la tutela dei pazienti oncologici

Nella denuncia viene richiamata anche la classificazione delle priorità. Con il codice B, che identifica le prestazioni da garantire entro dieci giorni, l’esame dovrebbe infatti essere effettuato in tempi decisamente più brevi rispetto a quelli comunicati alla paziente. Cera sottolinea inoltre una contraddizione rispetto agli impegni assunti dalla stessa Azienda sanitaria: nei piani presentati a gennaio sarebbero stati previsti percorsi di tutela specifici per i pazienti oncologici e per le persone più fragili. Da qui le domande rivolte alla Regione: che fine hanno fatto quei percorsi? E come è possibile che una paziente affetta da una patologia tumorale debba attendere oltre un anno per sottoporsi a un accertamento diagnostico?

Interrogazione urgente a Decaro: «La paziente sia presa in carico subito»

Con l’interrogazione annunciata, il consigliere regionale intende chiedere al presidente della Giunta pugliese quante sollecitazioni di chiarimenti siano state inviate ai medici di medicina generale della provincia di Foggia in relazione alle prescrizioni urgenti e sulla base di quali criteri siano stati avviati i controlli.

Cera chiede anche di conoscere lo stato di attuazione dei percorsi dedicati ai pazienti oncologici e, soprattutto, di intervenire immediatamente sul caso della donna di 63 anni affinché venga presa in carico e possa effettuare la risonanza magnetica nei tempi richiesti dalla sua condizione clinica. «Così si mettono i medici sotto pressione, si semina paura negli ambulatori. E alla fine chi paga è sempre il paziente», conclude il consigliere.