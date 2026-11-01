Bomba d’acqua nel Foggiano, fango e detriti invadono le strade

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Una bomba d’acqua si è abbattuta a Lesina e Poggio Imperiale, nel Foggiano: strade allagate e forti disagi alla viabilità

Ondata di maltempo nella notte nel Foggiano, dove violente precipitazioni si sono abbattute in particolare sui territori di Lesina e Poggio Imperiale, provocando allagamenti e pesanti disagi alla viabilità.

A Lesina una vera e propria bomba d’acqua, durata fino alle tre del mattino, ha invaso una decina di locali al piano terra tra abitazioni private e attività commerciali. Come confermato dalla sindaca Alessandra Matarante, l’intervento dei volontari della Protezione Civile con le idrovore ha permesso di drenare l’acqua e consentire il rientro dei residenti nelle proprie case.

Fango e detriti si sono riversati anche sulle arterie stradali di Poggio Imperiale. Il sindaco Alessandro Liggieri, attraverso i canali social del Comune, ha invitato i cittadini alla massima prudenza sulla rete viaria provinciale e comunale extraurbana per il persistere di situazioni di pericolo legate al fondo stradale scivoloso e ai detriti accumulati.

Alle piogge torrenziali si è aggiunta un’intensa grandinata che ha causato ingenti danni alle coltivazioni nei campi della zona.