Incendi boschivi, la Regione Puglia avvia il confronto per la prevenzione 2027

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A Vieste il primo incontro provinciale sulla prevenzione per gli incendi boschivi. Nel 2026 sul Gargano 98 interventi aerei per 50 incendi.

La Regione Puglia avvia il percorso di preparazione alla campagna antincendi boschivi 2027, partendo dalle criticità emerse durante l’ultima stagione estiva e dal confronto con il sistema territoriale di Protezione civile.

Il primo incontro provinciale si è svolto a Vieste, in provincia di Foggia, alla presenza degli assessori regionali Debora Ciliento, con delega alla Gestione delle Emergenze, e Francesco Paolicelli, titolare delle deleghe all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale.

Tra i territori che hanno registrato le maggiori difficoltà nel 2026 c’è il Gargano, dove si è verificato un aumento del numero di incendi. Alcuni dei roghi hanno interessato vaste superfici boscate e si sono protratti per più giorni. Le caratteristiche morfologiche dell’area hanno contribuito a rendere particolarmente complessa la gestione delle emergenze. In tutto, sono stati effettuati 98 interventi aerei, distribuiti su 50 distinti eventi di incendio. Si tratta del dato più alto registrato sul territorio regionale.

IL PIANO DI LAVORO DEL 2027

Dal confronto sono emerse diverse proposte per rafforzare le attività di prevenzione. Tra le priorità indicate figurano una maggiore manutenzione delle aree boschive e del verde, attraverso interventi di pulizia e la realizzazione di fasce tagliafuoco, il potenziamento delle riserve idriche e una maggiore distribuzione delle autobotti. È stata inoltre sottolineata l’importanza di dotare tutti i Comuni di un Piano di Protezione civile. Il piano dovrebbe contemplare anche il rischio incendi e di rafforzare i presidi territoriali nelle aree attualmente meno coperte.

L’obiettivo è definire una strategia condivisa che consenta di intervenire prima che le situazioni di rischio si trasformino in emergenze, migliorando al tempo stesso la capacità di risposta del territorio.

LE DICHIARAZIONI DELL’ASSESSORA CILIENTO

In merito a queste proposte l’assessora Ciliento sostiene che «Questi incontri nascono dalla consapevolezza che la programmazione è fatta di ascolto e di condivisione». La necessità, ha aggiunto, è valorizzare le competenze e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella Protezione civile, per «arrivare a definire tutti insieme una strategia che ci consenta di mettere in atto azioni di prevenzione più efficaci e di affrontare le emergenze con maggiore tempestività, di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale e di responsabilizzare ogni singolo cittadino a vivere il rapporto con l’ambiente in maniera legale, rispettando le regole».

Il prossimo appuntamento è fissato per il 16 novembre a Campi Salentina, in provincia di Lecce.