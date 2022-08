Serie A, il Lecce pareggia con l’Empoli

1 minuto per la lettura

Lecce – Empoli 1-1. Un pareggio per la partita di domenica 28 agosto allo stadio Via del Mare. I due gol entrambi nel primo tempo. Protagonisti Parisi e Strefezza. Per il Lecce è il primo punto di stagione. Sugli spalti quasi 24mila presenze.

“Devo fare i complimenti alla squadra per un risultato contro una squadra già rodata. E’ mancato un po’ di fortuna sul loro gol, ma la squadra quando ha dato ritmo ha fatto cose importanti” ha detto Marco Baroni, allenatore del Lecce, intervenuto a Dazn dopo il pareggio contro l’Empoli.

“Dobbiamo continuare su questa strada, crederci, le prestazioni sono importanti perchè intanto sono arrivati tanti nuovi giocatori che dobbiamo fare integrare”, ha aggiunto. “Untiti sta molto bene, l’ho visto emozionato e per adesso stiamo apprezzando la sua umiltà e voglia di mettersi in gioco. Per noi è già importante, dobbiamo dargli tempo”, ha concluso.