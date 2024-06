Sequestrate a Lecce tre piantagioni di marijuana: valore stimato oltre 2,8 milioni di euro

2 minuti per la lettura

La Guardia di Finanza del comando provinciale di Lecce ha scoperto e sequestrato tre piantagioni di marijuana per un peso complessivo di 280 chilogrammi e un valore di mercato stimato in oltre 2,8 milioni di euro.

Un’operazione di grande impatto quella portata a termine dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Lecce, che ha scoperto e sequestrato tre piantagioni di marijuana situate in aree rurali limitrofe al campo Panareo. Le piantagioni erano nascoste in una zona in cui risiedono numerosi nuclei di nomadi, rendendo ancora più complessa l’individuazione. In totale, sono state rinvenute oltre 4.490 piante di marijuana, per un peso complessivo di 280 chilogrammi e un valore di mercato stimato in oltre 2,8 milioni di euro. Il potenziale produttivo delle coltivazioni sequestrate, tuttavia, risulta essere enormemente più alto, suggerendo che la produzione avrebbe potuto soddisfare una domanda ancora maggiore se non fosse stata fermata in tempo.

PIANTAGIONI DI MARIJUANA: IL SISTEMA DI IRRIGAZIONE

Le piantagioni erano dotate di un sofisticato sistema di irrigazione. Le cisterne utilizzate per l’irrigazione erano infatti collegate direttamente all’impianto pubblico centralizzato che serve il campo, garantendo così un rifornimento costante di acqua senza destare sospetti immediati.

La scoperta delle piantagioni è stata resa possibile grazie a una segnalazione della sezione aeronavale del corpo, che ha permesso di localizzare con precisione le aree sospette. Il successo dell’operazione sottolinea l’importanza della collaborazione e della sinergia tra le varie unità operative delle forze dell’ordine, in grado di monitorare efficacemente il territorio anche dall’alto.

L’OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA

L’operazione rappresenta un duro colpo per il traffico di sostanze stupefacenti nella provincia di Lecce, evidenziando come la Guardia di Finanza continui a essere in prima linea nella lotta contro il crimine organizzato e il commercio illegale di droga. L’indagine è ancora in corso per identificare i responsabili delle coltivazioni illegali di marijuana e per comprendere l’intera rete di distribuzione collegata a queste piantagioni. Le autorità assicurano che non si fermeranno fino a quando non saranno assicurati alla giustizia tutti gli implicati in questa attività illecita.