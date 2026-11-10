Lecce, sequestro DIA da oltre 600mila euro

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Sequestro antimafia a Lecce, la DIA blocca beni per oltre 600mila euro, tra cui un ristorante. Il destinatario è coinvolto nell’operazione Whisper.

La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito, il 9 novembre 2026, a Lecce un sequestro di beni dal valore complessivo di oltre 600mila euro. Il provvedimento riguarda un ristorante, un terreno, tre veicoli e disponibilità finanziarie riconducibili a un uomo del posto, con numerosi precedenti penali e ritenuto socialmente pericoloso.

Il Tribunale di Lecce – Sezione Riesame e Misure di prevenzione ha emesso il decreto ai sensi del Codice antimafia, su proposta della Direzione distrettuale antimafia di Lecce. Il sequestro è finalizzato alla successiva confisca.

LECCE, SEQUESTRO DA 600MILA EURO, I BENI INTERESSATI

Il patrimonio sottoposto alla misura comprende: un ristorante e il diritto reale di superficie relativo allo stesso. Un terreno. Due autoveicoli. Un motoveicolo. Disponibilità liquide su tre rapporti bancari. 40mila euro in contanti.

Il valore di oltre 600mila euro si riferisce all’insieme dei beni e delle disponibilità finanziarie sequestrati.

Il collegamento con l’operazione Whisper

Il destinatario del sequestro patrimoniale è coinvolto nell’operazione Whisper, un’indagine sullo spaccio di sostanze stupefacenti a Lecce e in provincia, diretta dalla DDA leccese e condotta dalla Sezione operativa della DIA di Lecce.

Il 10 luglio 2026 l’uomo, già detenuto per un’altra vicenda giudiziaria, aveva ricevuto in carcere la notifica di una nuova ordinanza di custodia cautelare.

Secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe svolto il ruolo di capo, promotore, organizzatore e finanziatore di un’associazione che gestiva lo spaccio di droga nel territorio leccese.

Le indagini patrimoniali e la sproporzione rispetto ai redditi

Secondo gli accertamenti della DIA, il patrimonio riconducibile all’uomo sarebbe stato accumulato illecitamente e sarebbe risultato sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati.

Gli investigatori avrebbero inoltre ricostruito il ricorso all’intestazione di beni ai familiari. Le indagini patrimoniali hanno quindi portato alla proposta della DDA e al successivo decreto del Tribunale di Lecce.

Il provvedimento è un sequestro finalizzato alla confisca

La misura eseguita il 9 novembre è un sequestro disposto ai sensi del Codice antimafia e finalizzato alla successiva confisca: non si tratta, dunque, di una confisca già intervenuta.

L’operazione rientra nell’attività della Direzione Investigativa Antimafia di contrasto alle ricchezze di presunta provenienza illecita riconducibili, direttamente o indirettamente, a contesti criminali, a tutela dell’economia legale.