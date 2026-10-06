Aggressione sessuale a Galatina, in carcere il presunto autore

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Prima il braccialetto elettronico, poi il trasferimento in carcere per il presunto autore di una aggressione sessuale ai danni di una giovane donna a Galatina (Lecce)

LECCE – Violenza sessuale a Galatina: individuato e trasferito in carcere il presunto responsabile. Grazie alle telecamere di videosorveglianza e alle indagini lampo dei carabinieri, per l’uomo – inizialmente ai domiciliari con il braccialetto elettronico – si sono aperte le porte del penitenziario di Lecce a seguito dell’aggravamento della misura cautelare. La svolta dopo la denuncia sporta dalla vittima lo scorso 29 settembre.

Il presunto responsabile di una aggressione sessuale avvenuta a Galatina, in provincia di Lecce, ai danni di una giovane donna, sottoposto agli arresti domiciliari dai carabinieri a seguito della denuncia presentata dalla vittima lo scorso 29 settembre. Grazie all’analisi incrociata dei filmati dei sistemi di videosorveglianza e ai riscontri territoriali, i militari dell’Arma sono giunti in pochi giorni all’individuazione del presunto autore.

A un primo provvedimento di arresti domiciliari con braccialetto elettronico eseguito il 1° ottobre, è seguita ieri (5 ottobre 2026) l’esecuzione di un’ordinanza di inasprimento della misura, che ha portato al trasferimento dell’uomo nel carcere di Lecce.