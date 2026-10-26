Cutrofiano, tentata estorsione all’ombra della sacra corona unita: un arresto

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In arresto un 56enne di Cutrofiano con l’accusa di tentata estorsione nei confronti di un imprenditore salentino

LECCE – Tentata estorsione con l’ombra della Sacra Corona Unita: con questa accusa i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno arrestato un 56enne di Cutrofiano, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo, già condannato in via definitiva per associazione mafiosa, avrebbe cercato di imporre a un imprenditore salentino il pagamento di una tangente annua fino a 15mila euro. A far scattare le indagini è stata la pronta denuncia della vittima, che si è rifiutata di cedere al ricatto.

LA RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA

I carabinieri del comando provinciale di Lecce hanno infatti arrestato un 56enne di Cutrofiano, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria, poiché gravemente indiziato del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dall’appartenenza a un’associazione di tipo mafioso. Il provvedimento costituisce l’esito di un’attività investigativa condotta dai militari del Nucleo Investigativo, guidati dal tenente Colonnello Cristiano Marella, che ha ricostruito una vicenda di presunta estorsione ai danni di un imprenditore del territorio salentino.

In particolare, secondo la ricostruzione investigativa, il 56enne, già condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso e ritenuto collegato a un gruppo criminale riconducibile alla Sacra Corona Unita, avrebbe tentato di imporre all’imprenditore il pagamento di una somma di denaro compresa tra 5.000 e 15.000 euro annui. La richiesta sarebbe avanzata nel corso di un incontro tra la vittima e il 56enne. In tale circostanza, l’uomo avrebbe prospettato una più ampia attività estorsiva nei confronti degli imprenditori della zona, richiamando il contesto mafioso territorialmente egemone. L’imprenditore, tuttavia, avrebbe rifiutato di aderire alla richiesta, rivolgendosi ai Carabinieri e denunciando quanto accaduto.

UNA SECONDA PERSONA COINVOLTA

Approfondita nel corso delle indagini anche la posizione della persona che avrebbe agevolato il contatto tra la persona offesa e il 56enne . La stessa risulta tuttora coinvolto nella vicenda, in relazione alla contestazione dello stesso reato in concorso, ma nei suoi confronti non è disposta alcuna misura cautelare. La denuncia ha dato impulso alle successive attività investigative, sviluppate anche attraverso strumenti tecnici, che hanno permesso di acquisire ulteriori riscontri e di ricostruire la successiva circolazione della notizia nell’ambiente economico locale, delineando il contesto nel quale si sarebbe inserita la condotta contestata.

La gravità della vicenda emerge anche dalla duplice connotazione mafiosa riconosciuta dal gip nell’ordinanza cautelare: la condotta sarebbe stata realizzata avvalendosi della forza intimidatrice derivante dal contesto criminale di riferimento e sarebbe stata commessa da un uomo appartenente a un’associazione di tipo mafioso. Una posizione, quella del 56enne, già caratterizzata da precedenti giudiziari, tra cui una condanna definitiva per associazione mafiosa risalente al 2008 e un’ulteriore sentenza del 2023.