Lecce, semina panico tra i locali e ferisce due agenti: arrestato 28enne

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Arrestato un 28enne a Lecce dopo aver infastidito i turisti e seminato il panico nei locali del centro storico fino a scagliarsi contro i poliziotti ferendone due

LECCE – Serata di follia e terrore nel centro storico di Lecce, dove un ventottenne in forte stato di alterazione ha seminato il panico tra turisti e avventori in piazzetta Santa Chiara. Ha infastidito i turisti e poi si è scagliato contro gli agenti delle Volanti della Questura nel centro di Lecce il giovane di 28 anni, residente a Minervino di Lecce e con precedenti specifici, arrestato in flagranza di reato dalla Polizia poiché ritenuto responsabile di lesioni a pubblico ufficiale, resistenza, oltraggio, minacce gravi e violenza privata aggravata commessa anche nei confronti degli avventori di pubblici esercizi.

E’ avvenuto ieri sera (29 ottobre 2026) nel capoluogo salentino in piazzetta Santa Chiara. I poliziotti sono intervenuti verso le 22.30 dopo la segnalazione di una cittadina riguardo alla presenza di un individuo dal comportamento aggressivo all’interno di un locale pubblico, dove avrebbe preteso da bere e da fumare infastidendo i presenti. All’arrivo delle pattuglie l’uomo si è inizialmente allontanato, per poi fare ritorno nella stessa piazza intorno alle 23.30 in un evidente stato di alterazione psicofisica, riconducibile probabilmente all’assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche. Il ventottenne ha iniziato a inveire contro la folla di turisti e clienti presenti, minacciandoli di morte e brandendo sedie dei locali.

LE AGGRESSIONI AGLI AGENTI

All’arrivo degli agenti, l’uomo ha assunto un atteggiamento aggressivo, tentando di afferrare una sedia in ferro per colpire i poliziotti e simulando ripetutamente l’intento di sferrare testate agli agenti. Durante le fasi della trattativa, protrattasi per circa venti minuti nel tentativo di ricondurlo alla calma e di tutelare l’incolumità dei numerosi presenti, tra cui famiglie con minori, l’uomo si è denudato parzialmente. Nonostante l’opera di mediazione, il giovane ha improvvisamente fatto irruzione all’interno di un bar adiacente seminando il panico tra gli avventori e bloccando le uscite, per poi scaricare nuovamente la sua aggressività contro i muri esterni con pugni violenti, mostrando nocche sanguinanti e proferendo ulteriori minacce. Vista l’inutilità dei tentativi di persuasione e la necessità di impedire ulteriori atti di autolesionismo e violenza verso la folla, gli agenti lo hanno immobilizzato.

Tuttavia il giovane ha opposto resistenza colpendo con un calcio un poliziotto e provocando una distorsione al polso a un secondo agente. Successivamente condotto negli uffici della Questura, ha continuato ad essere aggressivo, rendendo necessario il duplice intervento del personale medico del 118 per la somministrazione di terapie calmanti e per le cure del caso, non risparmiando sputi e offese neppure nei confronti dei sanitari. I due poliziotti feriti hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove sono stati medicati e giudicati guaribili rispettivamente in sette e cinque giorni. Su disposizione del sostituto procuratore di turno del Tribunale di Lecce, portato il giovane nel carcere di di Borgo San Nicola a Lecce.