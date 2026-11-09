Usura a imprenditore, cinque arresti a Lecce (due ai domiciliari)

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Usura ai danni di un imprenditore di Lecce, cinque arresti (due ai domiciliari) nell’operazione della Guardia di Finanza

Tre persone in carcere e due ai domiciliari a Lecce per una presunta usura ai danni di un imprenditore costretto a cedere ai suoi aguzzini anche una parte del suo patrimonio familiare per ripagare un debito di 150mila euro. I cinque sono indagati a vario titolo per usura, esercizio abusivo dell’attività finanziaria e trasferimento fraudolento di valori. L’operazione della Guardia di finanza parte da una verifica fiscale nei confronti dell’imprenditore. Da qui sarebbero emersi alcuni indici in grado di far pensare a una potenziale condotta usuraria ai danni della vittima. La Guardia di Finanza ha utilizzato anche intercettazioni telefoniche, ambientali e indagini finanziarie che hanno confermato il quadro indiziario delineato.

Arresti per usura a Lecce: tassi superavano il 110%

In particolare, secondo la Gdf leccese, l’imprenditore avrebbe fatto ricorso inizialmente a prestiti di denaro per sostenere le esigenze finanziarie dell’impresa. Difficoltà acuite durante il periodo del lockdown durante la pandemia da Covid 19. Documentato dagli investigatori il pagamento in contanti e la cessione di patrimonio familiare. I tassi di interesse avrebbero superato in alcuni casi il 110% su base annua. E gli interessi corrisposti dalla vittima sarebbero 190mila euro.