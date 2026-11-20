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Omicidio Angela Petrachi a Lecce, la Cassazione annulla con rinvio: nuovo giudizio di revisione per l’ergastolano Giovanni Camassa.

LECCE – Si riapre a distanza di oltre vent’anni il caso dell’omicidio di Angela Petrachi, la 31enne madre di due figli violentata, seviziata e uccisa nell’autunno del 2002 a Melendugno, nel Leccese. La Prima sezione penale della Corte di Cassazione ha infatti annullato con rinvio la decisione con cui, lo scorso marzo, la Corte d’Appello di Catanzaro aveva rigettato l’istanza di revisione della condanna all’ergastolo inflitta in via definitiva a Giovanni Camassa, agricoltore originario proprio di Melendugno.I giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso presentato dal difensore dell’uomo, l’avvocato Ladislao Massari, disponendo il trasferimento degli atti a un’altra sezione della Corte d’Appello calabrese per celebrare un nuovo giudizio. La vicenda processuale di Camassa era stata segnata da esiti opposti. Assolto in primo grado, l’agricoltore era stato poi condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise d’Appello di Lecce nel 2012, con verdetto reso definitivo dalla Cassazione nel 2014.

LA SCOMPARSA E L’OMICIDIO DI ANGELA PETRACHI DEL 2002 A MELENDUGNO FINO ALLA REVISIONE

Il dramma risale al primo pomeriggio del 26 ottobre 2002, quando Angela Petrachi uscì dalla casa dei genitori senza fare più ritorno. Il suo corpo senza vita fu scoperto soltanto la mattina dell’8 novembre successivo da un cercatore di funghi in un bosco della frazione di Borgagne. L’esame autoptico rivelò la brutalità dell’aggressione: la donna era stata violentata, strangolata con i suoi stessi slip e seviziata con la lama di un coltello. Secondo la ricostruzione dell’accusa, la vittima e l’imputato si sarebbero incontrati quel pomeriggio per parlare dell’acquisto di un cane. Durante il colloquio la situazione sarebbe degenerata e l’uomo, forse invaghito della 31enne e colto da un raptus, l’avrebbe aggredita fino a ucciderla.

LE PAROLE DELLA DIFESA: «IL MIO ASSISTITO È STREMATO MA SI È SEMPRE DICHIARATO INNOCENTE»

Soddisfazione viene ora espressa dalla difesa di Camassa, che fin dal primo momento ha respinto ogni addebito. «C’è stato un lunghissimo percorso – commenta l’avvocato Massari –. L’istanza di revisione iniziale era stata dichiarata inammissibile, poi la Cassazione aveva annullato e rinviato alla Corte d’Appello di Catanzaro che aveva aperto il giudizio sulla base di una prova nuova, una consulenza tecnica genetica, ritenuta però non sufficiente a rimuovere il giudicato di condanna. Alla luce della decisione di oggi si farà un nuovo giudizio di revisione e si riaprirà il dibattimento seguendo il perimetro che verrà indicato dalla Suprema Corte».

Il penalista sottolinea infine la determinazione del proprio assistito nel voler dimostrare la propria estraneità al delitto. «Si è sempre dichiarato innocente, al punto da rinunciare alla possibilità di ottenere benefici penitenziari. È stremato, ma ora puntiamo a provare la sua innocenza, di cui sono profondamente convinto. Se questo processo fosse stato celebrato con le regole processuali di oggi, certamente sarebbe stato assolto».