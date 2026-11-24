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Recuperata dalla Polizia la statua in bronzo di Lucio Battisti rubata nei giorni scorsi dal lungomare di Nardò, in provincia di Lecce

La Polizia di Stato ha ritrovato la statua in bronzo a grandezza naturale dedicata a Lucio Battisti, trafugata nei giorni scorsi a Torre Squillace, marina di Sant’Isidoro, nel territorio di Nardò (Lecce). Per portarla via, i ladri l’avevano recisa all’altezza delle caviglie con un flessibile o una fiamma ossidrica, lasciando sul piedistallo soltanto le scarpe.

L’attività investigativa condotta dagli agenti della Questura di Lecce in servizio nel Commissariato di Nardó, a seguito della denuncia presentata dal sindaco e grazie al contributo della Polizia Locale di Nardò che da subito ha raccolto elementi utili, ha portato al recupero dell’opera d’arte. Attraverso la visione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza, i poliziotti hanno dapprima individuato l’auto che era transitata nei pressi della statua all’orario in cui sarebbe avvenuto il furto. Successive indagini hanno portato all’individuazione della statua in un’abitazione a Lizzanello.

Gli agenti segnaleranno all’Autorità Giudiziaria per ricettazione l’utilizzatore dell’auto e l’uomo che custodiva la statua.

Il Comune di Nardò aveva commissionato la statua realizzata dal maestro Dario Tarantino e poi fusa in bronzo. L’inaugurazione risale al 2022, con la sistemazione dell’opera vicino a una villa che l’artista acquistò nel 1967 insieme al suo storico autore dei testi Giulio Rapetti, in arte Mogol, dove avrebbero preso vita canzoni capolavoro come Acqua azzurra acqua chiara e La canzone del sole. Dopo alcuni anni l’immobile venne venduto.