Incendio distrugge l’auto della moglie di un sindaco del Leccese

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LECCE – Un incendio di sospetta origine dolosa ha distrutto nella notte a Galugnano, frazione di San Donato (Lecce), una Renault Clio, auto della moglie 49enne del sindaco di Caprarica di Lecce, Paolo Greco.

Sull’episodio indagano i carabinieri.

Il rogo dell’auto della moglie del sindaco, avvenuto in Piazza Umberto I, ha coinvolto anche un secondo veicolo, una Toyota Yaris intestata a un operatore sanitario di 39 anni, e ha provocato danni alla facciata di un’abitazione situata nelle immediate vicinanze.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento.