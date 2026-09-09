Femminicidio, l’ultimo saluto a Lorena Isceri, funerali a Squinzano

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Oggi, mercoledì 9 settembre, i funerali di Lorena Isceri a Squinzano, in provincia di Lecce. Lutto cittadino proclamato dal sindaco Mario Pede. Venerdì fiaccolata contro la violenza di genere. Nuovi dettagli dall’autopsia: la donna era viva quando fu gettata dal viadotto dell’A1

Si terranno nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 settembre, i funerali di Lorena Isceri, la donna di 45 anni uccisa nei giorni scorsi dal suo ex compagno sulla A1, a Barberino del Mugello, vicino a Firenze. Le esequie si svolgeranno alle 17 nella chiesa Maria Regina, a Squinzano, in provincia di Lecce, sua città natale, dove la salma è attesa nella seconda parte della mattinata. Il sindaco Mario Pede ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di mercoledì, invitando esercizi commerciali e attività produttive a sospendere le proprie attività durante lo svolgimento delle esequie, quale segno di rispetto e partecipazione.

FUNERALI DI LORENA ISCERI E VENERDÌ FIACCOLATA

Per venerdì 11 settembre è invece prevista una fiaccolata per le vie di Squinzano, promossa dalla Città di Squinzano in collaborazione con il “Comitato per Lorena”, per stringersi attorno alla famiglia Isceri in un momento di profondo dolore. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle 20 in via De Pietro, da dove alle 20:30 partirà il corteo che attraverserà via Kennedy, via Campi, via Brindisi, via Papa Giovanni Paolo II, fino a raggiungere piazza Vittoria, nei pressi della Panchina Rossa della villa comunale, simbolo del rifiuto della violenza di genere. “Sarà un momento di silenzio, memoria e vicinanza, per ricordare Lorena e ribadire, insieme, il valore del rispetto e della non violenza”, si legge sulla pagina istituzionale del Comune su Facebook.

Autopsia: Lorena era ancora viva quando viene gettata dal viadotto



Dall’autopsia eseguita martedì sul corpo della 45enne è emerso che Lorena Isceri era ancora viva quando è stata scaraventata dal viadotto dell’Autostrada dal suo ex compagno, Federico Vella, secondo quanto riferito dagli inquirenti e confermato dal legale della famiglia, l’avvocato Cosimo Miccoli. L’ex, dopo averla rapita, l’aveva rinchiusa nel bagagliaio dell’auto con cui ha raggiunto il viadotto dove si è consumato il femminicidio compiuto il 4 settembre. «Lo immaginavamo», ha dichiarato Miccoli all’Adnkronos, commentando i primi esiti dell’autopsia disposta dal pubblico ministero Antonio Natale, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Firenze per sequestro di persona al fine di commettere un omicidio e femminicidio aggravato dalla premeditazione.

Indagini: ricostruite le ore prima del delitto, ipotesi premeditazione

Nel frattempo, gli investigatori stanno ricostruendo le ore che hanno preceduto il delitto, con particolare attenzione alla presenza di Vella nei pressi dell’abitazione della vittima nei giorni precedenti a Firenze. Secondo quanto emerso finora, l’uomo sarebbe stato notato da alcuni vicini mentre si aggirava nella zona, nonostante abitasse in un’altra parte della città, un elemento che, insieme agli altri acquisiti dagli inquirenti, viene valutato nell’ambito dell’ipotesi di una possibile premeditazione. Lorena sarebbe stata sorpresa nel parcheggio dello stabile, immobilizzata e successivamente trasportata nel bagagliaio dell’auto di Vella, che avrebbe quindi raggiunto l’autostrada e si sarebbe diretto verso Barberino di Mugello.

Comunicazioni tra Vella e Lorena: al vaglio messaggi e condotte persecutorie

Gli investigatori stanno passando al setaccio anche le comunicazioni intercorse tra Vella e Lorena dopo la fine della relazione, comprese quelle inviate dall’uomo ai familiari della 45enne, per ricostruire il rapporto tra i due nelle settimane precedenti al delitto e verificare se nei messaggi emergano elementi utili a comprendere il comportamento dell’ex compagno e l’eventuale progressione delle condotte persecutorie. Secondo quanto riferito dalla famiglia, Lorena aveva deciso di interrompere i contatti dopo una serie di atteggiamenti sempre più insistenti e preoccupanti.

Il Salento si ferma per l’ultimo saluto a Lorena

Per un giorno intero il Salento si ferma. Oggi tutta la comunità di Squinzano potrà dare l’ultimo saluto a Lorena Isceri, nella stessa chiesa Maria Regina dove fu battezzata, in via Risorgimento. Sul piazzale della chiesa è stato allestito un maxi schermo, mentre amici e familiari hanno preparato due gigantografie per ricordare la 45enne.