Casarano, cancello scorrevole cade e schiaccia imprenditore: morto 61enne

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Incidente sul lavoro a Casarano: il 61enne Rushani Bashkim è morto schiacciato da un cancello scorrevole. Indagano Carabinieri.

CASARANO (LECCE) — Un nuovo incidente mortale sul lavoro torna a insanguinare il territorio salentino. La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, 4 novembre 2026, all’interno di una proprietà privata situata in contrada Spagnolo, nel comune di Casarano, dove un imprenditore edile ha perso la vita travolto e schiacciato da una struttura in metallo. La vittima è Rushani Bashkim, 61 anni, originario di Durazzo (Albania) ma da tempo residente proprio a Casarano, titolare dell’omonima ditta individuale “Bashkim” specializzata nel settore dell’edilizia.

Secondo quanto ricostruito nelle prime fasi dei rilievi, l’uomo era impegnato in alcuni interventi di lavorazione presso un’abitazione privata quando, per cause tuttora in corso di accertamento, un pesante cancello scorrevole si è improvvisamente staccato dalle guide precipitando al suolo. L’imprenditore è rimasto travolto e schiacciato sotto il peso del manfatto; immediato l’allarme dei presenti, ma i soccorsi dei sanitari del 118 giunti sul posto si sono rivelati purtroppo vani.

MORTO IMPRENDITORE 61ENNE: GLI ACCERTAMENTI DEI CARABINIERI DI CASARANO SUL CANCELLO

Sull’area dell’incidente sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia locale unitamente agli ispettori dello Spesal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) della Asl di Lecce. I tecnici e le forze dell’ordine hanno avviato tutti i rilievi di rito e il sequestro della zona interessata per verificare l’esatta dinamica del cedimento del cancello e accertare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.