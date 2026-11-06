Alliste, incendio notturno distrugge l’auto del sindaco Rizzo

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Incendio doloso distrugge l’auto del sindaco di Alliste Renato Rizzo. Danni alla vettura della moglie, indagano i Carabinieri.

ALLISTE (LECCE) — Un grave atto intimidatorio ha scosso la comunità di Alliste e il territorio del Salento. Nella notte tra il 5 e 6 novembre 2026, un incendio di ingenti proporzioni ha completamente distrutto l’autovettura in uso al primo cittadino, Renato Rizzo. Il veicolo, una Peugeot 2008, si trovava parcheggiato all’interno del cortile dell’abitazione di famiglia situata in via Costa, nel comune di Racale. La violenza del rogo e l’intenso calore sprigionato dalle fiamme hanno provocato per irraggiamento termico importanti danni anche a un secondo veicolo parcheggiato a poca distanza: una Skoda Octavia in uso alla moglie del sindaco. Sul posto sono tempestivamente intervenuti le squadre dei Vigili del Fuoco per il domamento dell’incendio e la messa in sicurezza dell’area, unitamente ai Carabinieri per i rilievi di rito.

LA MATRICE DOLOSA DELL’INCENDIO CHE HA DISTRUTTO L’AUTO DEL SINDACO E LE PISTE INVESTIGATIVE A ALLISTE

Gli inquirenti intervenuti sul luogo dell’agguato non avrebbero dubbi sulla matrice dolosa del rogo. Le indagini dei militari dell’Arma sono attualmente scattate a tutto campo e si concentrano su una duplice pista: da un lato l’attività amministrativa e politica svolta da Rizzo alla guida del Comune di Alliste, dall’altro la sua sfera professionale e le attività legate al suo studio di geometra.