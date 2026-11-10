Lecce, incidente sulla ss16, auto ferma per un guasto viene tamponata: Morto 20enne

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Incidente sulla SS16 tra Lecce e Maglie: auto in avaria tamponata sulla corsia di sorpasso, il 20enne trasportato in ospedale è morto.

MAGLIE (LECCE) – Un drammatico incidente stradale lungo la strada statale 16, nel tratto che collega Lecce a Maglie, è costato la vita a Paul Gratian Varga, un ragazzo di soli vent’anni di origine romena. Il giovane è deceduto durante la notte all’ospedale di Lecce a causa delle gravissime lesioni riportate nello scontro.

La tragedia si è consumata ieri sera, 9 novembre 2026, all’altezza dello svincolo per Cursi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ventenne viaggiava a bordo di una Renault Scenic guidata da un amico quando il veicolo, per un guasto improvviso, si è spento restando bloccato lungo la corsia di sorpasso.

LA DINAMICA DELL’ICIDENTE SULLA SS16 DI LECCE DOVE È MORTO PAUL GRATIAN VARGA

Negli istanti successivi si è verificato il violento impatto: un’autovettura sopraggiunta a velocità sostenuta ha tamponato l’auto ferma, innescando poi un secondo tamponamento a catena con un ulteriore mezzo. Mentre il conducente della Scenic ne è uscito praticamente illeso, le condizioni del passeggero ventenne sono apparse subito disperate ai primi soccorritori giunti sul posto. Trasportato d’urgenza al nosocomio leccese, il giovane è deceduto nella notte.

I rilievi e la ricostruzione dell’esatta dinamica del sinistro sono affidati ai Carabinieri, intervenuti sul luogo dell’incidente per mettere in sicurezza la carreggiata ed effettuare gli accertamenti di legge.