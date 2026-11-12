Incidente stradale a Taviano, scontro tra due auto: Morti due coniugi, 3 feriti gravi

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Incidente stradale a Taviano, scontro tra due auto: Morti due coniugi, feriti in codice rosso la figlia e una coppia che si era sposata qualche ora prima.

TAVIANO (LECCE) – Un pomeriggio di festa si è trasformato in dramma sulle strade del Salento. Due persone hanno perso la vita e altre tre sono rimaste gravemente ferite in seguito a un violento scontro tra due autovetture verificatosi lungo la Strada Provinciale 330, nel tratto che collega Taviano a Marina di Mancaversa.

A bordo di una delle due auto coinvolte, una Fiat Punto, viaggiava una famiglia residente a Taviano. Nell’impatto hanno perso la vita sul colpo i due coniugi: Geltrude Manzo, di 70 anni, e il marito Giorgio Dimo, di 67. La terza occupante del veicolo, la figlia della coppia, Maria Dima di 35 anni, è rimasta incastrata tra le lamiere. E’ stata estratta dall’abitacolo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, per poi essere affidata alle cure del personale sanitario del 118.

Sulla seconda autovettura, una BMW, viaggiavano due giovani di 28 anni che proprio questa mattina avevano celebrato il loro matrimonio a Casarano. Anche i due neosposi sono rimasti bloccati all’interno dell’abitacolo contorto e sono stati liberati dai caschi rossi. Con la giovane coppia viaggiavano anche due cani, uno dei quali è purtroppo deceduto nello schianto. Tutti e tre i feriti sono stati trasportati d’urgenza in ospedale in codice rosso; particolarmente critiche restano le condizioni della 35enne.

I RILIEVI PER L’INCIDENTE STRADALE E IL LUTTO CITTADINO A TAVIANO

Oltre a estrarre i feriti e a supportare le operazioni di soccorso sanitario, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’intera area interessata dal sinistro. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi di rito e sono attualmente al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.