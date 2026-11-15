Corsano, furto di pissidi e ostie consacrate in chiesa: Denunciato 54enne

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Corsano, furto di pissidi e ostie consacrate in chiesa: Denunciato dai Carabinieri un 54enne del posto.

CORSANO (LECCE) – Un furto dal forte impatto simbolico ed emotivo per la comunità parrocchiale ha trovato un responsabile grazie alle indagini dei Carabinieri. Un uomo di 54 anni del posto è stato infatti denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lecce con l’accusa di furto aggravato all’interno di un luogo di culto, per essersi introdotto nella chiesa di Santa Sofia Vergine e Martire e aver trafugato arredi sacri e particole consacrate.

IL COLPO ALL’ALTARE MAGGIORE E LA DENUNCIA DEL PARROCO

L’episodio risale all’arco temporale compreso tra la mattina del 7 e la sera dell’8 ottobre scorsi. Approfittando di un momento in cui la chiesa era priva di fedeli, il 54enne avrebbe raggiunto l’altare maggiore forzando lo sportello del tabernacolo. Dal suo interno l’uomo ha asportato due pissidi contenenti complessivamente venti ostie consacrate e un’ostia magna di grandi dimensioni. Ad accorgersi dell’accaduto era stato il parroco, che il 9 ottobre aveva sporto formale denuncia presso i militari dell’Arma.

FURTO IN CHIESA A CORSANO, LE INDAGINI DEI CARABINIERI E LA CONFESSIONE

Avviati gli accertamenti, i Carabinieri della Stazione di Corsano hanno passato al setaccio decine di ore di filmati estrapolati dagli impianti di videosorveglianza della zona, incrociando i fotogrammi con le testimonianze raccolte in paese. Il lavoro investigativo ha consentito di risalire in breve tempo all’identità del presunto autore del gesto. Messo di fronte agli elementi raccolti, come riferito dall’Arma, il 54enne ha ammesso le proprie responsabilità, giustificando l’azione con un “particolare interesse per gli oggetti sacri”.