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Tragedia nel centro di Lecce, un avvocato precipita dal sesto piano probabilmente nel tentativo di rientrare in casa; morto il 46enne

LECCE – Un drammatico incidente domestico si è consumato questa mattina nel centro di Lecce, costando la vita a Vito Leonardo De Palma, stimato avvocato di 46 anni. Il professionista è morto dopo essere caduto dal sesto piano dello stabile in cui risiedeva, tra piazza Mazzini e via Nazario Sauro, schiantandosi sul solaio dei garage condominiali. I soccorsi del 118 sono stati vani, nessuna possibilità di salvare il 46enne. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Sull’accaduto indaga la Questura di Lecce. Stando ai primi rilievi effettuati dalle forze dell’ordine, l’ipotesi del gesto volontario o del coinvolgimento di altre persone è esclusa. La ricostruzione degli inquirenti punta con decisione verso una fatalità: l’uomo, probabilmente rimasto chiuso fuori casa senza chiavi, avrebbe tentato una manovra estremamente rischiosa per rientrare nell’appartamento, provando a scavalcare e percorrere un cornicione interno del palazzo. Un movimento azzardato che gli ha fatto perdere la presa, facendolo precipitare nel vuoto per diversi metri.

A DARE L’ALLARME UNA VICINA

A scoprire quanto accaduto, una vicina di casa che, affacciandosi dal proprio balcone, ha scorto il corpo immobile sul tetto dei box auto e ha subito allertato il numero di emergenza. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per il 46enne non c’era più nulla da fare e i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul luogo della tragedia hanno operato i vigili del fuoco, impegnati nelle complesse operazioni di recupero della salma, insieme agli agenti delle volanti, agli investigatori della squadra mobile e agli esperti della polizia scientifica, al lavoro per ricostruire ogni dettaglio della dinamica. La salma è stata infine trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi”, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli eventuali accertamenti medico-legali di rito.