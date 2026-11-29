2 minuti per la lettura

Arrestati un commerciante e il figlio a San Donato di Lecce per possesso illegale di fuochi d’artificio all’interno del loro garage.

SAN DONATO DI LECCE (LECCE) – Oltre 600 chili di artifici pirotecnici detenuti illegalmente, tra petardi, fumogeni e altri manufatti esplodenti. È quanto avrebbero trovato i carabinieri in un garage a San Donato di Lecce, dove il materiale sarebbe stato custodito senza rispettare le condizioni di sicurezza previste dalla normativa e insieme a sostanze infiammabili. Per un commerciante di 57 anni e il figlio di 33 sono scattati gli arresti in flagranza di reato.

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce, con il supporto dei Carabinieri Artificieri e Antisabotaggio hanno condotto l’operazione negli scorsi giorni. L’intervento è arrivato al termine di un’attività investigativa avviata in precedenza. L’azione delle forze dell’ordine ha portato alla perquisizione del garage nella disponibilità dei due uomini. Sia il padre che il figlio sono residenti nella zona e già noti alle forze dell’ordine.

All’interno del locale i militari avrebbero trovato un quantitativo di materiale pirotecnico che pare superare i 600 chili. La massa esplodente complessiva supererebbe i 180 chili. Tra il materiale rinvenuto figurerebbero petardi, fumogeni di diverse dimensioni, principi pirotecnici e altri manufatti esplodenti. Durante i controlli sarebbero emersi anche artifici parzialmente aperti o già consumati, prodotti privi delle confezioni originali e altri manufatti di provenienza clandestina.

A preoccupare, oltre alla quantità, erano soprattutto le modalità di conservazione. Le forze dell’ordine avrebbero trovato il materiale in un ambiente non conforme ai requisiti di sicurezza. I fuochi d’artificio presenti nel garage dei due uomini, infatti, si sarebbero trovati accanto alla presenza di sostanze infiammabili. Tutti gli artifici sono quindi sotto sequestro.

Ad oggi, a seguito dell’arresto dei giorni scorsi, il commerciante e il figlio si trovano agli arresti domiciliari in misura cautelare. Il sequestro ha riguardato l’intero quantitativo rinvenuto nel garage, compresi i manufatti privi di confezione originale e quelli di provenienza clandestina.