Balenottera trovata spiaggiata sugli scogli a Casalabate

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Una balenottera lunga 12 metri si è spiaggiata sugli scogli di Casalabate, nel Leccese. Disposta la rimozione del corpo.

LECCE – Sulla scogliera di Casalabate, nel territorio di Squinzano, in provincia di Lecce, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una balenottera lunga circa 12 metri. L’animale spiaggiato si trovava parzialmente in acqua, in un tratto di costa particolarmente difficile da raggiungere.

Sul posto sono quindi intervenuti i tecnici comunali, che hanno allertato l’Asl e la Capitaneria di porto. Le autorità hanno disposto la rimozione e lo smaltimento del corpo del cetaceo.

Liberare quel tratto di mare dalla carcassa si è rivelata un’operazione complessa, viste le onde che continuano a frangersi violente sui massi affioranti. La mareggiata rende impossibile e pericoloso qualsiasi tentativo di avvicinamento da parte di mezzi navali o gru di sollevamento.

Nel frattempo, decine di curiosi continuano ad affluire sulla scogliera cercando l’inquadratura perfetta per documentare lo spiaggiamento, trasformando il triste destino del cetaceo nel fenomeno social della giornata.