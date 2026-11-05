IA, diritti e cibo: Digeat Festival entra nel vivo

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Secondo giorno di Digeat Festival dedicato a Intelligenza artificiale, diritti e rapporto tra tecnologia e cultura del cibo

DIGEAT Festival entra nel vivo venerdì 6 novembre con una giornata di incontri che porta a Lecce, tra gli altri, Pasquale Stanzione, presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Luigi Montuori, segretario generale della stessa Autorità, Stefano Marzocchi, DPO dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Mario Caligiuri, presidente della Società Italiana di Intelligence, Nicola Perullo, filosofo e rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, e Antonio Puzzi di Slow Food Italia. Dall’intelligenza artificiale nella sanità e nella pubblica amministrazione alla sicurezza informatica, dall’educazione delle nuove generazioni alle dipendenze digitali, con uno sguardo anche al rapporto tra tecnologia, cultura del cibo e società, grazie al contributo di esponenti dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e di Slow Food Italia: sono alcuni dei temi della seconda giornata della manifestazione internazionale promossa da Digitalaw, quest’anno con il titolo “Io, Umano. Giorni di un futuro passato”, che si svolge tra l’Ex Convitto Palmieri, Palazzo Turrisi e il Museo Castromediano di Lecce, per poi chiudersi domenica 8 a Gallipoli.

La formazione professionalizzante occupa la mattinata all’Ex Convitto Palmieri, con quattro sessioni dedicate all’applicazione dell’IA e alla gestione dei dati in settori strategici: utility, banche e assicurazioni, sanità e ricerca, pubblica amministrazione. Tra i protagonisti Luigi Montuori, Beatrice Delfrate, esperta di sanità digitale di Agenas, Alessia Glielmi, responsabile della gestione documentale e degli archivi del CNR, e gli studiosi Federico Valacchi e Gianni Penzo Doria.

I panel divulgativi allargheranno il confronto alle conseguenze sociali, politiche e culturali della trasformazione digitale. A Palazzo Turrisi, già dalle 10, l’incontro “Come si governa nell’era degli algoritmi”, introdotto da Pasquale Stanzione e moderato da Donato Antonio Limone, presidente del Comitato scientifico del festival, riunirà amministratori ed esperti, tra cui Mario Caligiuri, per discutere dell’innovazione negli enti locali. Sarà presentata anche una ricerca sul livello di digitalizzazione dei Comuni salentini. Nel pomeriggio si parlerà di burocrazia digitale, del futuro degli investimenti del PNRR e di sicurezza dei dati nelle amministrazioni pubbliche, con Enrico Maria Cotugno, dirigente AGCOM, e Raffaele Barberio, presidente di Barberio & Partners, tra i protagonisti.

All’Ex Convitto Palmieri il dibattito si concentrerà sulle regole dell’intelligenza artificiale, sulle responsabilità per i danni provocati dalle macchine, sulla cybersicurezza e sull’evoluzione delle professioni. Tra gli ospiti Stefano Marzocchi, Andrea Lisi, ideatore del festival, e Claudio Vigasio, CEO di ABLE TECH. Spazio anche a blockchain, smart contract e al rapporto tra le normative NIS 2 e GDPR.

Al Museo Castromediano, invece, le domande riguarderanno soprattutto il futuro delle persone. Alle 10 l’incontro “L’ultima generazione umana? Educazione, IA e futuro delle nuove generazioni” vedrà tra i protagonisti Nicola Perullo, filosofo, saggista e rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Nel pomeriggio, dopo un confronto su città e sostenibilità, Perullo tornerà a discutere di dipendenze digitali, rischi per le persone e opportunità per il mercato, insieme ad Antonio Puzzi, impegnato nella comunicazione interna di Slow Food Italia, direttore responsabile di Pizza e Pasta Italiana e dottorando in Heritage Science, oltre a Silvio Ranise, professore ordinario dell’Università di Trento, e Riccardo Calogiuri di Arthur D. Little. La giornata al museo si concluderà con una riflessione sui nuovi percorsi dei contenuti culturali nell’era delle macchine.

Accanto agli incontri, torna la food experience di DIGEAT con lo Spazio Gusto DIGEAT, allestito nel chiostro cinquecentesco dell’Ex Convitto Palmieri. A pranzo e a cena, i sapori del territorio salentino accompagneranno i momenti di incontro e networking. L’iniziativa è curata da BeCool – L’estetica del Gusto, in collaborazione con il Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino (DAJS), con protagonisti i prodotti agroalimentari tradizionali pugliesi.

La giornata comprenderà anche incontri sul turismo responsabile e sui rischi dell’IA nello Spazio ANABASI. Alle 21.30, proprio nello Spazio ANABASI dell’Ex Convitto Palmieri, appuntamento con “Déjà vu”, concerto per flauti e live electronics di Giorgia Santoro, a ingresso libero.

Il festival proseguirà fino a domenica 8 novembre, con la conclusione al Teatro Tito Schipa di Gallipoli con il processo ai sistemi di intelligenza artificiale.

Programma completo e informazioni: www.digeatfestival.it

Il futuro ha ancora bisogno di noi? È una delle domande che attraverseranno la terza giornata di DIGEAT Festival, sabato 7 novembre a Lecce, con Nichi Vendola, politico e scrittore, Ferdinando De Giorgi, commissario tecnico della Nazionale italiana maschile di pallavolo, Agostino Ghiglia, componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, Ivana Nasti, vicesegretaria generale di AGCOM, Stefano Marzocchi, DPO dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, e Giovanni Pascuzzi, consigliere di Stato, tra i protagonisti. Dalla robotica ai diritti digitali, dalla tutela dei dati al futuro delle professioni, fino all’impiego dell’IA nella valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, il festival promosso da Digitalaw prosegue il suo confronto sul rapporto tra essere umano e tecnologia.

La formazione professionalizzante si svolgerà nella mattinata all’Ex Convitto Palmieri, con quattro sessioni dedicate all’intelligenza artificiale e alla protezione dei dati nella pubblica amministrazione, nella sanità, nel settore bancario e assicurativo e nel mondo delle utility. Tra i relatori Giovanni Pascuzzi, Roberto Caso, professore ordinario dell’Università del Salento, Patrizia Sormani, presidente ANORC, e Matteo Mellone, executive manager di Postel. Al centro degli approfondimenti, le responsabilità nell’utilizzo delle tecnologie intelligenti, la gestione documentale e la tutela delle informazioni nei diversi settori.

I panel divulgativi offriranno uno sguardo più ampio sulle trasformazioni in corso. A Palazzo Turrisi, dalle 15, si parlerà di innovazione digitale a partire dai cittadini, con Donato Antonio Limone, presidente del Comitato scientifico del festival, ed Enrico Maria Cotugno, dirigente AGCOM, per poi affrontare la differenza tra digitalizzare i documenti e trasformare realmente i processi amministrativi. A seguire, un confronto sulle normative GDPR e NIS 2 nella pubblica amministrazione e nella sanità.

All’Ex Convitto Palmieri uno degli appuntamenti centrali sarà dedicato all’organizzazione delle responsabilità nella protezione dei dati e nella sicurezza informatica, con Agostino Ghiglia e Stefano Marzocchi. Si discuterà anche del futuro delle professioni sanitarie, di diritto d’autore nell’era dell’IA, di neurodiritti e di servizi fiduciari e identità digitale. Alle 19, il confronto sul ruolo delle autorità e delle agenzie nel futuro digitale riunirà Agostino Ghiglia, Stefano Marzocchi e Ivana Nasti, con la moderazione di Raffaele Barberio, presidente di Barberio & Partners.

Al Museo Castromediano, dalle 10, l’incontro “Il futuro ha ancora bisogno di noi?” vedrà tra gli ospiti Nichi Vendola e Mauro Minenna, direttore generale di ACI Informatica, per una riflessione sulla sostenibilità, sull’innovazione e sul ruolo dell’uomo in una società sempre più tecnologica. Nel pomeriggio spazio al futuro degli archivi e alle nuove identità digitali, con Federico Valacchi, professore ordinario di Archivistica dell’Università di Macerata, e Brizio Leonardo Tommasi, responsabile dell’Ufficio Gestione Dati e Intelligenza Artificiale di Consob.

Alle 17.30 il confronto si sposterà sulle sfide della robotica e dell’intelligenza artificiale, con un’apertura speciale affidata a Ferdinando De Giorgi. Tra i protagonisti anche Alessandro Musumeci, docente di Economia delle Reti e dell’Innovazione, Valentina Ndou, docente dell’Università del Salento, e Luigi Patrono, professore ordinario della stessa università, mentre l’incontro si concluderà con un’intervista a Luisa Rizzo, pilota di drone racing.

Nel programma anche appuntamenti sulla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale attraverso l’IA, con la partecipazione di Antonio Puzzi di Slow Food Italia, sul futuro delle professioni e dell’università e sull’educazione digitale dei più giovani.

Prosegue inoltre la food experience dello Spazio Gusto DIGEAT, nel chiostro dell’Ex Convitto Palmieri, con appuntamenti a pranzo e a cena dedicati ai prodotti agroalimentari tradizionali pugliesi. L’iniziativa, curata da BeCool – L’estetica del Gusto con il Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino (DAJS), accompagna il festival con occasioni di incontro e networking nel segno dei sapori del territorio.

Domenica 8 novembre il festival si concluderà a Gallipoli, al Teatro Tito Schipa, con il convegno istituzionale e il processo ai sistemi di intelligenza artificiale. Tra i protagonisti Paolo Casalino, direttore generale per la politica industriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Donato Antonio Limone, presidente del Comitato scientifico del festival, Mauro Minenna, direttore generale di ACI Informatica, e Andrea Lisi, ideatore del festival, con contributi video di Luca Attias, direttore generale della Corte dei Conti, Marcello Minenna, assessore della Regione Calabria, e Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano.

Dopo tre giornate a Lecce, la seconda edizione del festival promosso da Digitalaw, “Io, Umano. Giorni di un futuro passato”, si sposta per la prima volta a Gallipoli per il convegno istituzionale conclusivo, dal titolo “Dalla macchina all’uomo: quando le Intelligenze diventano dati”. I lavori prenderanno il via alle 9.30, con la moderazione di Andrea Lisi e della giornalista Claudia Morelli.

Ad aprire la giornata saranno Eugenio Di Sciascio, assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Flavio Fasano, sindaco di Gallipoli, e Georgia Tramacere, esponente del Gruppo dell’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento europeo. Previsto anche un contributo video di Laura Aria, commissaria AGCOM.

Il confronto vedrà gli interventi di Paolo Casalino, Donato Antonio Limone, Mauro Minenna e Alessandro Selam, direttore ANORC e ANORC Professioni. Attraverso contributi video parteciperanno anche Luca Attias, Marcello Minenna e Giuliano Noci.

Al centro del dibattito il ruolo delle istituzioni nel governo dell’intelligenza artificiale, la necessità di garantire diritti e responsabilità e il rapporto tra innovazione tecnologica, pubblica amministrazione e sistema economico.

Alle 12.30 prenderà il via il processo ai sistemi di intelligenza artificiale, una simulazione dibattimentale che metterà simbolicamente la tecnologia sotto accusa. A sostenere l’accusa saranno gli avvocati Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito ed Enrica Priolo; alla difesa Vincenzo Caprioli e Sabrina Salmeri. A presiedere il collegio giudicante sarà Angelo Giuseppe Orofino, professore ordinario dell’Università LUM, affiancato da Gianluigi Ciacci e Sarah Ungaro, esperti di diritto delle nuove tecnologie.

Attraverso le forme del dibattimento, il processo porterà al centro interrogativi sempre più attuali: chi risponde degli errori commessi dagli algoritmi? Quali decisioni possono essere affidate alle macchine? E quali limiti devono essere posti all’intelligenza artificiale per garantire che resti uno strumento al servizio delle persone?

Una provocazione costruita con rigore e ironia, per chiudere quattro giornate di confronto su protezione dei dati, archivi digitali, diritti, sicurezza informatica e futuro delle professioni.

Anche la giornata conclusiva sarà accompagnata dalla food experience di DIGEAT: per l’8 novembre lo Spazio Gusto DIGEAT si trasferirà a Gallipoli, nelle sale di Marechiaro, per il pranzo conclusivo dedicato ai sapori del territorio salentino, a cura di BeCool – L’estetica del Gusto in collaborazione con il Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino (DAJS).

I saluti conclusivi comprenderanno un contributo video di Andrea Ciucci, cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita della Santa Sede, che porterà nel dibattito anche la riflessione etica sul rapporto tra essere umano e tecnologia.