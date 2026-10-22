Digeat Festival, il presidente della Provincia di Lecce Tarantino sulla sfida dell’IA per i Comuni

Il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino2 minuti per la lettura
Presentato ufficialmente il Digeat Festival, il presidente della provincia di Lecce, Fabio Tarantino, rilancia il ruolo dei Comuni nella sfida dell’intelligenza artificiale
LECCE – «Il compito della politica è accompagnare i cambiamenti, creare condizioni di accesso più eque e garantire che l’innovazione produca benefici diffusi. Per questo considero particolarmente utile un Festival che mette a confronto competenze diverse e affronta la trasformazione digitale anche nelle sue implicazioni giuridiche, sociali ed etiche».
Così il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino presso Palazzo Turrisi – Palumbo a Lecce, alla Conferenza “Le professioni intellettuali sopravviveranno all’Intelligenza Artificiale?”, che ha riunito istituzioni, avvocati, ingegneri e consulenti del lavoro per un confronto su ciò che l’IA sta già cambiando nel lavoro intellettuale.
Ha proseguito il presidente: «Dobbiamo chiederci come cambieranno le professioni, quali competenze saranno necessarie e, soprattutto, chi governerà questa trasformazione e nell’interesse di chi. L’intelligenza artificiale è già entrata negli studi professionali, nelle imprese, nelle università e nelle pubbliche amministrazioni. Automatizza attività, elabora informazioni, supporta analisi e decisioni. È una trasformazione che può migliorare la qualità del lavoro e dei servizi. Ma che pone questioni molto concrete sulla responsabilità, sull’autonomia professionale e sulla tutela dei diritti. La competenza professionale non può ridursi alla capacità di utilizzare uno strumento tecnologico: richiede conoscenza, valutazione critica e consapevolezza delle conseguenze delle proprie scelte».
L’evento odierno, organizzato da Anorc in collaborazione con Digitalaw, con il patrocinio degli ordini degli Avvocati, degli Ingegneri e dei Consulenti del Lavoro di Lecce, è promosso per presentare e fare da “apripista” al Digeat Festival 2026 “Io, Umano. Giorni di un futuro passato”. L’iniziativa, dedicata ai temi del digitale, è in programma a Lecce e Gallipoli dal 5 all’8 novembre. E gode del patrocinio della Provincia di Lecce.
Fabio Tarantino ha poi concluso: «Anche per le pubbliche amministrazioni si apre una sfida importante. L’intelligenza artificiale può contribuire a semplificare le procedure. Ridurre i tempi e migliorare i servizi ai cittadini, ma richiede investimenti nella formazione del personale, nella sicurezza dei dati e nella capacità degli enti di governare gli strumenti che utilizzano. Penso, in particolare, ai piccoli Comuni del nostro territorio, che spesso affrontano processi di innovazione complessi con risorse umane e organizzative limitate. È qui che il coordinamento istituzionale, la condivisione delle competenze e la collaborazione tra enti possono fare la differenza». Il Festival Digeat nasce dall’omonimo progetto editoriale, ideato e diretto da Andrea Lisi, avvocato esperto di diritto applicato alle tecnologie dell’informazione, presidente di Anorc Professioni, e coinvolgerà istituzioni, pubbliche amministrazioni, professionisti, esperti e studiosi di rilievo nazionale e internazionale in un percorso di pensiero critico sul digitale.
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