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Festival del Cinema Europeo: la nuova sezione della 27ª edizione celebra le produzioni girate in Puglia e i progetti sostenuti da Apulia Film Commission. La Monica: «Valorizziamo le opere che nascono in questa Regione».

LECCE – È “Otter”, il film del regista Srdan Vuletić, ad aprire il sipario su Apulia Screening, la nuova sezione del 27° Festival del Cinema Europeo, in corso a Lecce. Un’inaugurazione che segna un passaggio significativo per la manifestazione, sempre più attenta a valorizzare il rapporto tra il cinema internazionale e le energie creative del territorio pugliese. La nuova sezione nasce con un obiettivo preciso: accendere i riflettori sulle opere girate in Puglia, sui film realizzati con il sostegno di Apulia Film Commission e sui progetti che hanno preso parte all’Apulia Film Forum. Un percorso che intende dare maggiore visibilità alle produzioni legate al territorio, riconoscendo il valore delle professionalità locali e il contributo della regione allo sviluppo dell’industria audiovisiva.

Lecce, Festival del Cinema Europeo: “Otter” inaugura Apulia Screening

«Il Festival del Cinema Europeo crede da sempre nel valore del dialogo tra le cinematografie, nella pluralità delle voci e nella capacità del cinema di creare connessioni tra culture e territori», ha dichiarato il direttore Alberto La Monica, incontrando la stampa insieme al regista di “Otter”. «Con Apulia Screening vogliamo rafforzare il legame con la Puglia, valorizzando le opere che nascono in questa regione o che qui trovano opportunità di sviluppo e realizzazione». Un impegno che, nelle parole di La Monica, va oltre la semplice promozione cinematografica: «Sostenere il cinema del territorio significa investire nelle sue professionalità, offrire visibilità ai talenti e contribuire alla crescita di un settore fondamentale per il nostro patrimonio culturale e per il futuro dell’audiovisivo».

Il cinema come strumento di promozione culturale

Una scelta che si inserisce in una prospettiva più ampia, nella quale il cinema diventa strumento di promozione culturale, occasione di incontro e motore di sviluppo. La Puglia, con le sue maestranze, i suoi paesaggi e le sue capacità produttive, si conferma così un contesto strategico per la realizzazione di progetti cinematografici e per l’attrazione di nuove produzioni.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è intervenuta anche la senatrice Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla Cultura, con un messaggio inviato in occasione della manifestazione. Borgonzoni ha riconosciuto al Festival del Cinema Europeo il ruolo di appuntamento di riferimento per la promozione della cinematografia europea e di spazio privilegiato per valorizzare tanto gli autori affermati quanto le nuove generazioni. «È una manifestazione di alto valore culturale – ha evidenziato – che offre un palcoscenico prestigioso tanto agli autori affermati quanto ai talenti emergenti, contribuendo a valorizzare le nuove generazioni e a consolidare il futuro del comparto cinematografico».