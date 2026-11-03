Tito Schipa, il Comune di Lecce acquista i cimeli del tenore: saranno esposti al Museo storico

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Libri, lettere, manifesti, dischi, fotografie, abiti di scena e oggetti personali del tenore Tito Schipa entreranno a far parte del patrimonio cittadino. La collezione, stimata 116.520 euro, sarà esposta permanentemente al Museo storico di Lecce grazie a un finanziamento governativo di 150mila euro.

LECCE – La voce di Tito Schipa torna idealmente a casa. Lecce si prepara ad accogliere e custodire un patrimonio di straordinario valore storico e culturale legato al suo figlio più illustre nel mondo della lirica. Il Comune ha deliberato l’acquisto della preziosa collezione di memorabilia del grande tenore salentino, con l’obiettivo di renderla accessibile al pubblico attraverso un’esposizione permanente al Museo storico della città. Non si tratta soltanto di raccogliere cimeli, ma di restituire alla comunità una parte significativa della propria storia, attraverso testimonianze autentiche della vita e della carriera di un artista che ha portato il nome di Lecce sui più prestigiosi palcoscenici internazionali.

Tito Schipa, il Comune di Lecce acquista i cimeli del tenore: ecco cosa comprende la collezione

La collezione comprende volumi, manifesti, lettere, dischi, dipinti, strumenti musicali, medaglie, fotografie, partiture, documenti, abiti di scena e oggetti personali. Un insieme di materiali che ricostruisce il percorso artistico e umano di Schipa, raccontandone i successi in America e nel resto del mondo. La Giunta comunale ha preso atto della perizia di stima predisposta dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio, che ha quantificato il valore complessivo della raccolta in 116.520 euro, deliberandone l’acquisizione.

L’operazione sarà sostenuta attraverso uno stanziamento governativo di 150mila euro, destinato al progetto «Tito Schipa. La voce di Lecce nel mondo». Le risorse saranno utilizzate dal Comune per il tramite dell’Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la figura del tenore che ha contribuito a portare la tradizione lirica italiana ai massimi livelli internazionali.

Il Museo storico di Lecce

Il cuore del progetto sarà proprio il Museo storico di Lecce, dove i cimeli troveranno una collocazione permanente. I visitatori potranno così conoscere da vicino non soltanto il talento e la carriera di Schipa, ma anche l’uomo, attraverso gli oggetti che ne hanno accompagnato la vita e l’attività artistica. Una voce diventata universale ritrova nella sua città d’origine un luogo in cui continuare a essere ascoltata e raccontata.