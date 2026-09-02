Oltre 3mila posti letto in più per gli studenti universitari in Puglia

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BARI – Saranno 3.614 i posti letto in più per gli studenti universitari in Puglia grazie al Piano Housing del ministero dell’Università e della Ricerca (Mur), sostenuto dalle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Lo dichiara in una nota il ministero dell’Università e della Ricerca.

Di questi, 802 sono già realizzati e disponibili per gli studenti. Per accedervi è possibile rivolgersi agli enti regionali per il diritto allo studio o, secondo criteri di merito, direttamente ai gestori delle residenze. Nel dettaglio, 541 posti letto sono nella provincia di Foggia, 207 nella provincia di Lecce, e 54 nella provincia di Bari. Per gli ulteriori 2.812 posti, Cassa Depositi e Prestiti, che gestisce la seconda tranche del bando per conto del Mur, ha completato la sottoscrizione di tutti gli atti d’obbligo. I nuovi alloggi saranno disponibili, con le stesse modalità, nel 2027.

“Il risultato raggiunto in Puglia contribuisce a un traguardo fondamentale per tutto il Paese. Più alloggi rendono i nostri atenei più accessibili e attrattivi, rafforzando allo stesso tempo i territori che li ospitano”, dichiara la ministra dell’Università Anna Maria Bernini.

Il bando Housing prevede che almeno il 30% dei nuovi posti letto sia riservato agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, individuati attraverso le graduatorie degli enti per il diritto allo studio. Per gli altri sono previste tariffe inferiori di almeno il 15% rispetto ai valori medi di mercato.