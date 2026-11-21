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La Regione Puglia stanzia 40 milioni di euro per le borse di studio ADISU 2026/2027. Prevista la copertura del 100% degli idonei.

27.622 studenti universitari pugliesi risultano idonei a una borsa di studio per l’anno accademico 2026/2027. È quanto si legge in un comunicato della Giunta regionale della Regione Puglia con l’intento di informare sulle borse di studio ADISU. La nota sostiene che per finanziare tutti i beneficiari, la Giunta regionale ha stanziato 40 milioni di euro. Questi si aggiungono alle risorse già disponibili e a quelle attese nelle prossime settimane. Il fabbisogno complessivo stimato da ADISU è di circa 125 milioni di euro.

Lo stanziamento regionale interviene quindi su una platea di oltre 27mila studenti che, pur avendo i requisiti previsti dal bando, attendono l’erogazione del contributo. Sul fronte dei pagamenti, una prima tranche è già arrivata: dal 10 novembre scorso è stato corrisposto il 50% della borsa agli iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico.

Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo, invece, le erogazioni sono previste nelle settimane successive alla prima erogazione. Le tempistiche dipendono dalla disponibilità della quota statale del Fondo integrativo statale (FIS), che concorre al finanziamento degli interventi per il diritto allo studio universitario.

A commentare il provvedimento è stata l’assessora regionale alla Cultura e Conoscenza, Silvia Miglietta, che ha ricordato «l’impegno che abbiamo assunto a fine settembre con gli studenti e le studentesse universitarie della nostra regione, che va nella direzione di salvaguardare il nostro sistema di diritto allo studio». L’assessora ha poi ringraziato la rappresentanza studentesca «per la collaborazione».

Miglietta ha inoltre anticipato che il confronto proseguirà in vista dei prossimi bandi ADISU, con l’obiettivo di definire insieme alle rappresentanze studentesche le regole per l’assegnazione delle borse e le future politiche regionali sul diritto allo studio.