Meloni scrive al governatore della Puglia: «Condivido la preoccupazione per i bambini di Gaza»

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Meloni risponde a Decaro dopo la mozione approvata all’unanimità dal Consiglio regionale per garantire l’accesso agli aiuti umanitari a Gaza.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto con una lettera al presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, dopo le sollecitazioni di Decaro, che nei mesi scorsi aveva chiesto al governo italiano di assumere una «posizione chiara sul tema dell’accesso agli aiuti umanitari da parte della popolazione civile della Striscia di Gaza».

Alla presidenza del Consiglio era stata trasmessa una mozione approvata all’unanimità dal Consiglio regionale pugliese. L’istanza chiedeva all’esecutivo di «svolgere ogni azione utile a far rimuovere gli ostacoli alla distribuzione di viveri, acqua potabile, medicinali e beni di prima necessità nei territori palestinesi».

«Condivido la preoccupazione per i bambini di Gaza e la necessità di lavorare per proteggerli e restituire loro un futuro», ha scritto la premier. Meloni assicura che continuerà a sollecitare, insieme ai partner europei, «gesti concreti» da parte del governo israeliano.

Nella lettera, diffusa dalla Regione Puglia, Meloni ha richiamato anche la necessità di dare piena attuazione al piano di pace e di sbloccare «le risorse fiscali spettanti all’Autorità Palestinese, indispensabili per i servizi essenziali».

Nel ringraziare la Regione per la sensibilità dimostrata nei confronti della sofferenza del popolo palestinese, Meloni ha ribadito l’impegno del governo a chiedere a Israele «iniziative concrete in direzione della piena attuazione del piano di pace, in modo da porre fine alle violenze».

Tra i punti indicati dalla presidente del Consiglio «occorre fermare l’espansione degli insediamenti, impedire ogni forma di annessione e porre fine alle violenze dei coloni. L’obiettivo per il quale continueremo a lavorare con determinazione, resta quello di una pace fondata su due Stati, che – ha concluso nella risposta a Decaro – garantisca sicurezza a Israele e autodeterminazione ai palestinesi».