1 minuto per la lettura

Legge sui diritti LGBTQ+: il Consiglio Regionale della Puglia ha approvato una legge storica contro la violenza di genere, includendo disposizioni cruciali per la tutela dei diritti LGBTQ+.

Nella giornata di ieri, il Consiglio Regionale della Puglia ha approvato una legge storica contro la violenza di genere, includendo disposizioni cruciali per la tutela dei diritti LGBTQ+. Il governatore Michele Emiliano ha celebrato con orgoglio il risultato ottenuto, definendolo «un bel passo in avanti» nel perseguire l’uguaglianza e contrastare le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.

LEGGE SUI DIRITTI LGBTQ+: PASSO IN AVANTI PER LA PUGLIA

«Quanta strada abbiamo fatto in questi anni», ha esordito Michele Emiliano, riconoscendo il contributo fondamentale delle associazioni e dei cittadini che hanno reso possibile questo risultato e sottolineando la coerenza e la determinazione nel perseguire obiettivi di giustizia sociale. «La Puglia oggi si pone all’avanguardia nell’affermare i principi di inclusività e non discriminazione», ha aggiunto con enfasi il governatore.

L’iniziativa, avviata nel 2016, ha finalmente visto la sua realizzazione con l’approvazione della legge contro l’omotransfobia, un traguardo che Emiliano aveva posto come punto fermo del suo programma di governo. «Ci è voluto tempo», ha ammesso Emiliano, «ma il Consiglio è riuscito a costruire un ampio consenso all’interno della maggioranza e spero anche fuori».

OBIETTIVI DELLA NUOVA LEGGE

La nuova legge, come specificato dal governatore della Puglia, mira a rimuovere ogni ostacolo che limita l’accessibilità ai diritti fondamentali della comunità LGBTQ+, contrastando attivamente ogni forma di discriminazione basata sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulle variazioni di sesso. Con questa legge, «vengono affermati i principi di contrasto alle discriminazioni e alla violenze determinate dall’orientamento sessuale, dall’identità di genere o dalle variazioni di sesso, affermando, l’impegno attivo della Regione per far crescere la cultura della non discriminazione», ha sottolineato il governatore della Puglia Michele Emiliano.