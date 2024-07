M5S Puglia: «Non c’è nessun rientro in Giunta»

1 minuto per la lettura

Dopo aver abbandonato la maggioranza a seguito delle indagini della Procura di Bari sulla presunta compravendita di voti, i consiglieri M5S in Puglia hanno chiarito la propria posizione: «Non c’è nessun rientro in Giunta. E non esiste nessun patto tra il presidente Emiliano ed il presidente Conte».

CONSIGLIERI M5S PUGLIA

«Il solo patto che ci interessa è quello per la legalità, non quello per le ‘poltrone’ che noi abbiamo lasciato», dichiarano i consiglieri M5S. «Quando abbiamo restituito le deleghe, lo abbiamo fatto per scuotere le coscienze e per far comprendere l’urgenza di potenziare gli strumenti contro l’illegalità». spiegano i consiglieri. Il Movimento ha presentato al presidente Emiliano un patto rigoroso per la legalità e ha proposto una legge per istituire un Nucleo Ispettivo Regionale, volto a operare con totale trasparenza in settori vulnerabili alla corruzione.

«Le nostre proposte – sottolineano – puntano ad una maggiore trasparenza e di conseguenza ad una maggiore serenità nel lavoro del governo pugliese. Le nostre rinunce hanno determinato delle scelte che ci auguriamo siano le migliori per i pugliesi». Nonostante l’uscita dalla Giunta, il M5S continua a portare avanti diverse battaglie, tra cui l’istituzione dell’infermiere di famiglia, la riduzione delle liste d’attesa e misure innovative come il reddito energetico, il riuso dei reflui per affrontare l’emergenza idrica, il contrasto al consumo di suolo, il maggiore stanziamento dei fondi alla cultura.