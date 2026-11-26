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La Regione Puglia si costituisce dinanzi al Tar di Bari nel giudizio contro il provvedimento per l’utilizzo dei farmaci generici.

Approvata la delibera in cui si dà mandato all’avvocatura interna della Regione Puglia di costituirsi dinanzi al Tar di Bari, nel giudizio contro il provvedimento che incentiva l’utilizzo dei farmaci generici. Il provvedimento è stato promosso dalla società Italfarmaco S.p.a. ed altre nove aziende farmaceutiche. La Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa della Regione Puglia ha dato disposizioni mirate a rendere consapevole la possibilità di scelta dei pazienti. Ha incentivato l’utilizzo dei farmaci generici (cioè i medicinali a brevetto scaduto inseriti nella Lista di trasparenza AIFA). In particolare, quelli caratterizzati dal prezzo più basso in favore della cittadinanza.

Oggetto dell’impugnativa è la nota del 27 luglio scorso. La Regione ha comunicato di aver implementato il sistema informativo regionale SIST (tramite cui vengono emesse le prescrizioni farmaceutiche dematerializzate). Ha inoltre inserito una nuova funzionalità che prevede il controllo informatizzato, sia in fase di prescrizione, sia in fase di erogazione (da parte delle farmacie convenzionate) sulla scelta dei farmaci inseriti. Il tutto relativo alla Lista di Trasparenza AIFA, con prezzo allineato al prezzo di riferimento AIFA.

Questo per supportare gli operatori sanitari alla corretta e completa attività di informazione sui farmaci generici. A parità di efficacia e sicurezza, determinano un risparmio di spesa per gli assistiti. Al centro della motivazione sostenuta dalla costituzione della Regione Puglia c’è l’interesse pubblico, motivato in giudizio, di incentivare, senza obblighi, l’uso di farmaci generici, senza alcun obbligo di compartecipazione a carico degli assistiti. Comunque nel rispetto della libera scelta dei pazienti e delle scelte prescrittive mediche.