3 minuti per la lettura

Novità sul fronte burocratico in Puglia: presentato il progetto che punta a una collaborazione più efficiente tra comuni e Regione.

Parte in Puglia il percorso che unisce Regione e comuni: l'”Ufficio del sindaco”. Un percorso che punta a costruire un servizio regionale e tecnico amministrativo per i 257 comuni pugliesi. L’obiettivo principale mira alla risoluzione delle criticità del territorio pugliese: un immobile pubblico da recuperare, un servizio da riorganizzare, una collaborazione da avviare con il Terzo settore o un progetto complesso da trasformare in realtà. Problemi spesso accomunati dalla difficoltà di disporre delle competenze e delle risorse amministrative necessari per affrontarli.

Il progetto è stato presentato dalla Regione Puglia, in collaborazione ad ANCI Puglia, giovedì 26 novembre a Verona, nell’ambito della 43ª Assemblea nazionale dell’ANCI, in programma dal 25 al 27 novembre. A spiegare la necessità di questa iniziativa sono anche i dati sulla capacità amministrativa dei Comuni: nel 2024 la Puglia contava appena 3,79 dipendenti comunali ogni mille abitanti, contro i 5,75 della media nazionale, il rapporto più basso tra le regioni italiane.

PUGLIA, IL PROGETTO CHE INTRECCIA LA COLLABORAZIONE COMUNI-REGIONE

Una dotazione di personale che negli anni si è ulteriormente ridotta, rendendo più difficile per molte amministrazioni affrontare procedure complesse, cogliere opportunità e trasformare le risorse disponibili in servizi per i cittadini. «Conosco bene la solitudine che un sindaco può vivere quando deve affrontare un problema che supera le possibilità del proprio Comune», ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro. Un progetto che punta a non lasciare soli sindaci, garantendo che nessuna comunità si senta sola davanti a un problema.

«Un’esperienza che si intreccia anche con quella della Città metropolitana, dove abbiamo contribuito a costruire un modello di collaborazione che oggi vogliamo provare a replicare su scala regionale». Il presidente ha sottolineato, inoltre, l’importanza di poter contare su una rete di relazioni e su un supporto istituzionale. L'”Ufficio del sindaco” nasce dunque dal presupposto che una Regione si metta a disposizione delle amministrazioni locali, con l’obiettivo di costruire un modello che unisca competenze e professionalità.

IL PRESIDENTE REGIONALE DECARO: «GARANTIRE SOSTEGNO AI SINDACI»

«Non promettiamo di risolvere ogni problema o di trovare risorse per ogni esigenza», ha concluso il presidente. «Vogliamo garantire che, quando un sindaco avrà bisogno di un sostegno, di un consiglio o di un aiuto per realizzare un progetto, troverà nella Regione un supporto e una risposta». Il progetto è ideato come uno sportello regionale a cui ciascun Comune potrà sottoporre un problema concreto. Per i casi selezionati, un gruppo di esperti con competenze amministrative, giuridiche, tecniche ed economiche affiancherà gli uffici comunali nell’analisi delle criticità, nell’individuazione delle soluzioni e nella costruzione dei necessari passaggi amministrativi, fino all’avvio delle procedure. Le decisioni e la responsabilità degli atti resteranno naturalmente in capo alle amministrazioni comunali.

Non un nuovo livello burocratico, dunque, ma uno strumento di accompagnamento pensato per avvicinare la Regione ai Comuni, rafforzarne la capacità amministrativa e rendere più semplice la realizzazione di interventi e servizi a beneficio delle comunità locali. Il percorso proseguirà tra dicembre e gennaio con incontri nei sei capoluoghi di provincia, per raccogliere esigenze, proposte e indicazioni utili a definire organizzazione e ambiti di intervento del servizio. La Regione ha previsto una prima dotazione di 200mila euro per avviare la sperimentazione nel 2027.